SF-kandidat gav op

NYKØBING: Det var ikke fordi, SF Morsø ikke formåede at skaffe 25 lokale stillere, som ville skrive under på, at partiet bør opstille til kommunalvalget i november. Det var kandidaten selv, som valgte at kaste håndklædet i ringen, fordi han som politisk novice skulle gøre alt arbejdet selv.

- Det var en helt anden verden at komme i, og det var totalt omfattende at skulle sætte sig ind i kommunale budgetter og dagsordener, når man ikke har prøvet det før. Desuden var partikassen tom, og organisationen nærmest ikke eksisterende. Jeg følte, at det var bedst ikke at haste noget igennem, men stille og roligt bygge et nyt fundament op, så SF kan stille op næste gang.

Stefan Ohlsen, der i halvanden uge var udset til at være spidskandidat for Socialistisk Folkeparti (SF) ved det kommende kommunalvalg, lægger kortene på bordet. For et par uger siden blev han kontaktet af partiets sekretariat på Christtiansborg, der spurgte, om ikke han havde lyst til at stille op til valget i Morsø Kommune.

- På det tidspunkt var jeg faktisk ikke medlem af selve partiet, men kun af vores ungdomsafdeling SFU. Jeg meldte mig ind i SFU sammen med en kammerat her fra Nykøbing her i sommer. Så jeg sagde ja til opstilling uden rigtigt at vide, hvad jeg gik ind til, siger Stefan Ohlsen.

Andy Madsen, formand for SF Morsø arrangerede et vælgermøde på Morsø Folkebibliotek i sidste uge. Her mødte fem personer op, oplyser han. Det var nok til at godkende Stefan Ohlsens opstilling internt. Tilbage var det formelle over for kommunen med indsamling af 25 underskrifter og aflevering af stillerliste. Det blev overladt til kandidaten selv.

- Jeg var på kursus uden for øen mandag og tirsdag, men havde glemt min telefon, som lå på et skrivebord. Vi havde delt opgaverne op, så jeg skulle stå for det organisatoriske, mens Stefan skulle samle underskrifter. men det fik han åbenbart ikke gjort, siger Andy Madsen som forklaring på, at SF ikke fik afleveret en godkendt stillerliste til valget, inden fristen udløb tirsdag middag.

Hvad så nu?

- Jeg er gået i tænkeboks. Siden bruddet i 2013, hvor vores to kommunalbestyrelsesmedlemmer Michael Dahlgaard og Tore Müller forlod SF og dannede Demokratisk Balance, har der ikke været aktivitet i den lokale organisation. Vi har prøvet at genstarte den to gange i år med hjælp fra folketingsmedlem Karsten Hønge, men der skete ikke noget, før Stefan meldte sig, siger Andy Madsen.

Men den unge mand er villig til at stille op for partiet næste gang:

- Det vil jeg gerne. Nu vil jeg bruge tiden på at sætte mig ind i politikken, siger 24-årige Stefan Ohlsen, der er uddannet socialrådgiver og både har arbejdet for Morsø og Thisted kommuner.