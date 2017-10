MORS: Socialistisk Folkeparti (SF) stiller alligevel ikke op til kommunalvalget i Morsø Kommune 21. november.

Det var ellers bekræftet af partiets lokalformand Andy Madsen, der i sidste uge kunne fortælle, at man havde fundet en villig og egnet kandidat. I går kunne Morsø Folkeblad så bringe navnet på spidskandidaten, men det var med regionsformand Jørgen Grøn fra Vesthimmerlands Kommune som kilde, idet Andy Madsen ikke har været til at træffe på telefon i denne uge.

Jørgen Grøn gav mandag, ligesom Andy Madsen gjorde i sidste uge, udtryk for, at når kandidaten (Stefan Ohlsen, ifølge Jørgen Grøn) var fundet ville det være en formsag at skaffe de 25 stillere, der skal til for at tilmelde en liste til valget, som ikke i forvejen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Men det har det så åbenbart været alligevel.

- Man har, så vidt jeg har erfaret, ikke kunnet skaffe de stillere, der skulle til. Det er særdeles ærgerligt, for bortset fra Læsø bliver Morsø den eneste kommune i Region Nordjylland, hvor SF ikke stiller op. På Læsø vidste vi godt, at det ville blive svært at finde kandidater, men jeg havde tiltro til, at det ville lykkes på Mors. Da meldingen lød, at man havde fundet en kandidat, gjorde jeg ikke mere ved sagen, siger Jørgen Grøn, der har måttet tage kontakt til SF’s partisekretariat for at få navnet på kandidaten, idet heller ikke han har kunnet trænge igennem til Andy Madsen.

Under alle omstændigheder har SF været sent ude. Andy Madsen indkaldte over Facebook interesserede til opstillingsmøde på Morsø Folkebibliotek sidste onsdag, 27. september, men gjorde i invitationen opmærksom på, at man havde "interesserede personer til opstilling".

Uden SF bekræfter ekspeditionssekretær Lis Dich, Morsø Kommune, at syv lister har meldt deres kandidatur til kommunalvalget. De nuværende fem partier i kommunalbestyrelsen stiller op igen: Venstre, Socialdemokratiet, Demokratisk Balance, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Desuden opstiller Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten.