Sidst set på trafikdræbt rådyr: Falkoner efterlyser nyt om hvidhovedet havørn

NYKØBING:Det er ikke lykkedes for to tyske falkonerer at indfange den hvidhovedede havørn, der i en uges tid har opholdt sig i nærheden af Jesperhus Feriepark på Mors. De to falkonerer, der arbejder hos det tyske fugleshow Alderwarte Berlebeck, hvor fuglen er undsluppet fra, kom til Jesperhus op til weekenden, men er taget hjem igen med uforrettet sag.

Det oplyser Morten Stricker, næstformand i Dansk Falkejagt Klub. Han og foreningens formand Mona Lykke Jacobsen gjorde selv et forgæves forsøg på at lokke fuglen til sig, kort efter at den blev spottet på Mors midt i sidste uge.

Lige nu er Morten Stricker faktisk lidt usikker på, om fuglen stadig opholder sig i området.

- Det sidste, vi ved, er, at den lørdag sad og spiste på et trafikdræbt rådyr i vejkanten 100 meter fra Sallingsundbroen på Mors. Det fik jeg besked om fra Dyrenes Beskyttelse, der havde fået et opkald, fortæller han og tilføjer:

- Så har man jo en havørn, der fint kan klare sig selv. Nu spiser den jo trafikdræbte dyr, og det vil den nemt kunne klare hele sommeren igennem, så det gør selvfølgelig det med, at den lige kommer ned til falkoneren en lille smule sværere, end vi først havde antaget.

Morten Stricker er dog stadig fortrøstningsfuld i forhold til at få fuglen indfanget.

- Den er blevet brugt i et årti nede i deres fuglepark, så vi må formode at den er relativt tam, så den skal såmænd nok vise sig igen og opsøge mennesker igen i et eller andet omfang, det tror jeg. Vi har ikke på nogen måde opgivet den, men lige nu tror vi, at den nok sidder inde i en tæt skov og fordøjer det der rådyr. Det kan den godt holde sig kørende på noget tid, siger han.

Den danske falkoner har på vegne af den tyske fuglepark påtaget sig at fungere som en kontaktperson, hvis nogle får øje på havørnen, som man altså lige nu ikke ved, hvor opholder sig. Man kan finde hans kontaktoplysninger på Dansk Falkejagt Klubs hjemmeside. Alternativt kan man henvende sig til Dyrenes Beskyttelse med sine observationer.

- Vi har fået nogle indberetninger om, at nogle har set den forskellige steder i landet, men om det er den rigtige fugl, folk har observeret, eller bare en der ligner, det ved vi ikke med sikkerhed. Derfor vil vi allerhelst have indberetninger med billeder. Og så vil vi gerne have indberetningerne så hurtigt som muligt, så vi kan nå at reagere. Planen er umiddelbart, at hvis vi får nogle 100 procent sikre observationer på den, gerne i form af friske fotos, så kommer tyskerne herop igen. Men en indberetning, der er flere timer gammel, er ikke ret meget bevendt, for en havørn kan flyve langt på relativt kort tid, understreger han.

Hvis den hvidhovedede havørn ikke længere opholder sig på Mors, så gætter Morten Stricker på, at den sandsynligvis er trukket nordover.

- Det ville være naturlig adfærd. Men vi håber da, at vi når at få den ned inden. Der er selvfølgelig også en risiko for, at den bliver fundet død. Den flyver jo med lange læderremme og en bjælde på benet, så alene det gør, at den er hæmmet i en vis grad i forhold til at jage. Den kan sagtens leve med det, men der er en risiko for, at den kan komme til at sidde fast, konstaterer falkoneren.