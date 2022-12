Sidste år blev den Årets Aldi - Nu skal den ud

NYKØBING:Der er undertiden ikke langt fra toppen til bunden. Det må man sande i Aldi på Broen 2 i Nykøbing. I maj 2021 blev den udnævnt til Årets Aldi i den nordjyske region Haverslev på kriterier som omsætning, godt købmandskab, butiksstandard og service. Nu lukker butikken med afvikling i slutningen af januar.

For hårdt arbejde og gode resultater nytter ikke, når man er en del af en topstyret tysk dagligvarekæde, der forleden offentliggjorde beslutningen om at trække sig helt ud af Danmark efter et samlet underskud på 393 millioner kroner i netop det år, hvor kædens eneste butik på Mors blev hædret.

Så fremtiden ser umiddelbart sort ud for butikschef Christian Skou Nielsen og hans 10-12 medarbejdere. Aldi Nykøbing er ikke en af de 114 Aldi-butikker, som overtages af den norske konkurrent Rema 1000. Grunden til det kan man se i bybilledet et par hundrede meter vestpå, hvor Rema er ved at forberede byggeriet af en ny stor butik med lager og parkering på den gamle Ford-grund.

Christian Skou Nielsen må egentlig ikke udtale sig. Pressehenvendelser skal ske på koncernniveau, men det er svært at få Aldi Danmark i tale, så lidt får vi med på blokken:

- Jeg ved egentlig ikke præcist, hvad der skal ske. Jeg skal til et informationsmøde om det onsdag. Jeg har ikke noget at gøre med ejendommen, men den skal ikke sælges, som man ellers har meldt ud i pressemeddelelsen, at man vil forsøge med de 74 Aldi-butikker, der ikke overtages af Rema. Vi bor til leje hos et ejendomsselskab, men det er ikke noget, jeg blander mig i, siger Christian Skou Nielsen.

Kom det som et chok for jer, at I skal lukke?

- Både og. Når man er i en koncern, der kommer ud med et stort underskud, er det jo en mulig udgang. Jeg bliver målt på omsætningen, men jeg kender ikke engang bundlinjen på vores butik. Det holder man centralt. Selvfølgelig er alle her i butikken berørt af situationen, men min personlige holdning vil jeg holde for mig selv, siger butikschefen.

Aldi's butik på Broen i Nykøbing synger på sidste vers. Arkivfoto: Hans B. Henriksen

Aldis rejse

Men set udefra skete der et løft i volumen og kvalitet, da Aldi i slutningen af 2017 flyttede fra Støberivej og ned til den øvrige dagligvarekædefamilie i den tidligere Fakta butik i den kombinerede bolig- og erhvervsbygning på Broen.

For så vidt den samme rejse, som Aldi-kæden har gjort fra ren discount til et supermarkeds-lignende koncept. Hvis man kan huske tilbage til starten i 1977, hvor Aldi vakte furore som Danmarks første discountkæde , var det noget med uudpakkede varer på paller og i papkasser, langtidsholdbar uht-mælk, der ikke faldt i danskernes smag, og masser af billig konserves med henkogte grønsager.

Aldi havde dengang i omegnen af 500 forskellige varer på hylderne. Det halve af det antal, som den norske købmand Odd Reitan et par år senere opkaldte sin Rema 1000-kæde efter. Den har sejret og kan ekspandere, selv i en udpræget krisetid for dagligvarebranchen.

Nok fik Aldi mere indbydende butikker med fersk kød, friske grønsager på køl og en højere standard på hylderne generelt. Men måske var man ikke helt så dygtig og fri som eksempelvis Rema 1000, hvis butikker styres af selvstændige købmænd, der i højere grad kan agere efter lokale behov og smag. De forbrugere, der sætter pris på et tysk islæt med bockwurst på glas og surkål på dåse, søgte fra 2005 i højere grad mod konkurrenten Lidl's større butikker.

Som det ser ud nu, bliver der en dagligvarebutik færre i Nykøbing. Aldi's oprindelige lejemål i hjørneejendommen på Støberivej har stået tomt i fem år.