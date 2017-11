Sidste hindring for ny butik er væk

VILS: - Vi har strikket et økonomisk kludetæppe sammen, som gør, at vi nu omsider kan realisere planen om en ny købmandsbutik i Vils!

Sådan siger erhvervskvinden Bente Lyndrup, der har været primus motor i de folkelige bestræbelser på at skaffe Vils en ny og større dagligvareforretning. Nogle strukturelle hindringer truede længe med at umuliggøre projektet til trods for stor opbakning fra de lokale og fra grossisten Dagrofa A/S.

- Af projektets samlede bygge- og anlægssum på 6,4 millioner kroner har vi skaffet 3,3 mio. til veje. Det er nok til, at kreditforening, pengeinstitutter og Erhvervsfremmefonden vil finansiere resten i lån, men vi er selvfølgelig fortsat åbne over for at modtage yderlige støtte ved aktiekøb, siger Bente Lyndrup.