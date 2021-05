Sig din mening om fremtiden for Mors

MORS:- Vi skal de gode ideer frem om fremtiden for Mors, og vi skal have en diskussion af, hvad vi skal prioritere. Der er lavet et godt forarbejde, som borgerne kan forholde sig til.

Sådan siger Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V). I aften er borgerne inviteret til at sige deres mening om Kommuneplan 2021-2033. Det får de mulighed for hjemme i stuerne, idet de over skærme kan give deres mening til kende og stille spørgsmål til politikere og embedsmænd.

Lige før pinse holdt kommunalbestyrelsen en temadag om kommuneplanen. Det var dog ifølge borgmesteren ikke så meget en diskussion som en orientering, hvor politikerne blev klædt på til at tage stilling til planeforslagets delelementer.

Politikerne på plads

- Kommunalbestyrelsens 21 medlemmer er tilsagt til at møde ind på administrationen på Jernbanevej, så teknikerne kan bistå, hvis der skulle opstår problemer med kommunikationen. Vi havde overvejende gode erfaringer med digitalt borgermøde, da vi holdt et om Dueholmplanen sidste år. Kommuneplanen er selvfølgelig en større mundfuld at skulle forholde sig til, men på den anden side er der adskillige spændende delemner at tage fat på, siger Hans Ejner Bertelsen.

Forrige plan er ikke godkendt

Han nævner strategisk landsbyplanlægning, detailhandelsanalysen, der skal bane vej for det nye storbutikområde ved Aabro Fald i Nykøbing og udviklingsstrategien for bosætning, hvor et bærende punkt i forbindelsen med masterplanen for Nykøbing er, om kommunen får lov af staten til at udvikle Ørodde i Nykøbing.

- Det er endnu ikke lykkedes mig at få en aftale med bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad om dette spørgsmål, men der arbejdes på sagen. Indtil vi får en afklaring, er det en amputeret kommuneplanproces, vi har i gang, idet staten her fire år efter endnu ikke har godkendt vores Kommuneplan 2017-2029, siger Hans Ejner Bertelsen.

På mors.dk kan man tilmelde sig borgermødet, der starter 18.30 og varer til klokken 21.