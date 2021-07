Sigtet for tyvetogt hos sin demente farfar

MORS:For kun et par dage siden blev han sigtet for at stjæle to knallerter fra et par unge fyre, som var på ferie på Mors.

Nu står en 27-årig mand fra Randers - der opholder sig på Mors - overfor en ny sigtelse. Denne gang er det hans egen far, der har meldt ham til politiet for tyveri af en stor mængde bohave fra den 27-åriges farfar.

Farfaren er dement og bor på plejehjem, men via en knust rude i hoveddøren skaffede den unge mand sig angivelig adgang til farfarens tidligere bolig på Lødderupvang nogle kilometer uden for Nykøbing .

Her stjal han diverse antikviteter og håndmalet porcelæn samt en kompressor med luftpistol, en symaskine af ældre dato, en gasflaske og fire motorsave.

Men også en standerlampe, et campingbord og en elevationsseng var blandt tyvekosterne, fortæller Jørgen Jensen, politikommissær hos lokalpolitiet i Thisted.

Den 27-årige menes at have brugt en trailer til at transportere det stjålne fra farfarens hus hjem til sin far i Nykøbing, hvor han for tiden opholder sig. Men her blev kosterne opdaget af faren, som derefter kontaktede politiet.