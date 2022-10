Sikker sejr til Mors-Thy-Skyum trods uskarphed

RANDERS:U17-drengne fra Mors-Thy-Skyum jagtede søndag to point, efter at de i sæsonens første kamp havde spillet uafgjort mod Vejle i U17-drengenes 1. division. De to point skulle hentes på udebane mod Randers, og Mors-Thy-Skyum fik fuld valuta, da de vandt med 30-23. Selvom kampen blev vundet med syv mål, så var der stadig plads til forbedringer i afslutningerne.

- Vi brændte lidt for meget og så synes jeg, at vi endnu ikke har ramt vores topniveau, hverken i kampen i dag eller i kampen mod Vejle, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Kampens første kvarter var præget af rodet spil med for mange brændte chancer og passivitet i forsvarsspillet fra udeholdets side. Som halvlegen skred frem fik gæsterne justeret skarpheden i begge ender af banen. Derfor trak holdet stille og roligt fra randrusianerne. Efter de første 30 minutter førte gæsterne med 16-13.

Efter pausen kom Mors-Thy-Skyum skidt ud. De gode takter fra før pausen var blevet henkastet, og derfor kunne Randers igen komme op i omgangshøjde. Mors-Thy-Skyum overkom dog den dårlige start på anden halvleg, og hurtigt fik de genfundet melodien. Særligt gæsterens kontrafase var en stor kilde til mange lette scoringer. Udeholdet udbyggede stille og roligt deres føring, og Mors-Thy-Skyum endte med at vinde opgøret med 30-23.

- Vi skulle lige justere os i forhold til deres spillestil. Da vi fik gang i vores kontrafase trak vi hurtigt fra, siger Rune Lanng.