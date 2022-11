Sikker sejr til U19-drengene

NYKØBING:For anden kamp i træk skulle U19-drengene fra Mors-Thy Håndbold Akademi op imod et af holdende fra den tungere ende af tabellen, og for anden kamp i streg blev det også til en overbevisende sejr. Onsdagens opgør på hjemmebane mod HC Midtjylland endte nemlig med en sejr til Mors-Thy Håndbold Akademi på hele 40-27. Selvom det blev til hele 40 mål fra hjemmeholdets side, så kunne der godt være kommet flere.

- Vi brænder faktisk lidt for mange store chancer i anden halvleg, så vi kunne nok godt have scoret omkring de 50. Derudover synes jeg, at vi spiller en fin kamp, hvor vi igen får hvilet nogle stamspillere og får bragt nogle af de lidt mere uprøvede kræfter i spil, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Lige fra starten af opgøret satte hjemmeholdet sig tungt på kampen. Med en god defensiv og skarphed i angrebet trak Lars Krarups tropper fra, først til 9-3 og senere 10-5. Hele halvlegen igennem virkede Mors-Thy Håndbold Akademi et niveau over HC Midtjylland, og til pause førte hjemmeholdet med 20-12.

I anden halvleg fortsatte værterne med at være altdominerende, og det betød spilletid til flere af reservespillerne. Blandt andet kom Frederik Adamsen ind og gjorde et godt indtryk. Derudover fandt Mickey Olah også godt ind i spillet. Mors-Thy kom hele halvlegen igennem frem til mange store chancer, men i flere tilfælde blev der brændt. Trods brændte chancer så kørte hjemmeholdet let over HC Midtjylland, og Mors-Thy Håndbold Akademi endte med at vinde med 40-27.

- Jeg synes, at alle spillerne bød godt ind i dag. Jeg tror, også, at det kommer os til gode på den lange bane, at vi får sparet nogle af vores spillere, siger Lars Krarup.

Med onsdagens sejr befinder Mors-Thy Håndbold Akademi sig på en 2. plads i rækken.