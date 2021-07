Sillerslevs fornyede havn indvies torsdag

SILLERSLEV:På torsdag eftermiddag, 8. juli, inviterer Morsø Kommune til officiel indvielse af million-investeringerne på Sillerslev Havn.

Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalget for teknik og miljø, glæder sig til at tage imod borgerne:

- De to anlæg, som vi officielt indvier på torsdag, er en stor investering for Morsø Kommune, men vi ser det som en fornuftig investering i vækst og udvikling af lokalområdet. Vi håber, at folk har lyst til at kigge forbi havnen og se resultatet. Så giver vi lidt forfriskninger, som vi har fået den nye forpagter af caféen på havnen til at hjælpe os med, siger Meiner Nørgaard.

Samtlige penge til projekterne er brugt på at købe entreprenørydelser. Det er således Morsø Kommunes egne medarbejdere, der har stået for projektering, myndighedsbehandling, udbud og tilsyn.

- Det er en fornøjelse, at vi har så dygtige folk lokalt, og jeg vil i den forbindelse gerne rose alle involverede både medarbejdere, politikere og samarbejdspartnere, siger Meiner Nørgaard.

Ikke helt i mål

Han holder tale og klipper snoren, selv om arbejdet faktisk ikke er helt færdigt. Det lokale tømrerfirma bliver på grund af travlhed lidt forsinket med opførelsen af det nye plankeværk.

Først på året begyndte arbejdet med et nyt havneafsnit ved østmolen. Der er nu etableret et nyt landareal på cirka 3.000 kvadratmeter. Det er blevet hævet lidt i forhold til den øvrige havn, så det er klimasikret imod fremtidens højvande.

De har udført arbejdet Landopfyldning, spuns og moler er udført af entreprenør Per Aarsleff A/S i Aarhus. Kabelgravningen til elforsyning og gadelys er udført af entreprenør Reron A/S i Lødderup. Belysningen er udført af Morsø Kommunes gadelysentreprenør, Verdo A/S fra Randers. Ib Larsen Elservice ApS, Ørding, har sørget for elforsyningen på kajen. Sydmors Smede ApS. Øster Assels, har leveret vandforsyning af det nye kajafsnit. LH Tømrer og Snedker ApS, Nykøbing, opfører nyt plankeværk. VIS MERE

Landvindingen har givet plads til nogle nye, attraktive autocamperpladser med udsigt over havet. Det har også givet plads til nyt byggefelt på et godt 600 kvadratmeter.

Pladsen har fået nye bord/bænkesæt udført i Azobé-træ og galvaniseret stål, der er nogle yderst holdbare materialer.

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 1,5 millioner kroner til østmoledelen.

Længere og stærkere vestmole

Senere på foråret gik arbejdet i gang med stålspunsen hele vejen igennem på vestkajen og med etablering af en betonstøbt kaj, der er velegnet til lastbiler og gaffeltrucks. Bag det nye kajareal er der etableret et nyt byggefelt, der allerede er lejet ud til lineopdrætterne på havnen, Wittrup Seafood A/S.

Morsø Kommune har bevilliget 2.094.500 kr. til denne del og har fået tilsagn om 992.610 kr. i støtte til projektet fra den europæiske fiskerifond EHFF.