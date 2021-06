Simonsen fejrede 25 års kinesisk samarbejde

NYKØBING:Hvordan forklarer man til sine kinesiske forretningspartnere, at vi til danske børnefødselsdage har tradition for at skære halsen over på et stykke bagværk, mens hele selskabet skriger i vildens sky?

Den udfordring stod administrerende direktør Morten Simonsen med, da Simonsen A/S torsdag kunne fejre 25 års godt og givende samarbejde med det statsejede kinesiske selskab LIRR.

Et kvart århundrede er det indtil videre blevet til. Samarbejdet, der i sin tid blev indgået af Jørgen Simonsen, kom i stand længe inden, Kina for alvor kom på dagsordenen for industrien herhjemme.

I dag er det Jørgen Simonsens sønner, Morten og Klaus Simonsen, der står i front for virksomheden og har ansvaret for at føre de stærke både den og de kinesiske bånd videre.

Det dansk-kinesiske makkerpar er nu blandt de stærkeste spillere på det internationale marked for ildfaste og isolerende sten til elektrolyseovne i aluminiumsindustrien.

Da 20-års jubilæet skulle markeres for fem år siden, kom en delegation fra den kinesiske virksomhed til Nykøbing. Hos Simonsen A/S havde de gerne gengældt det besøg med en tur til Midtkina, men som bekendt har Covid19 sat alvorlige begrænsninger for rejseaktiviteten det seneste halvandet år.

Det satte dog ikke en stopper for festlighederne. Efter en frokost bestående af kinesiske delikatesser var der planlagt en kage-ceremoni, og Simonsen-ledelsen fik lejlighed til at skåle med de kinesiske venner via en direkte video-opkobling.

Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) fik også lejlighed til at sende en hilsen til Kina via videoopkoblingen, hvor de to virksomheder fik mange rosende ord med på vejen.