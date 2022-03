Sjældent nederlag til U19-drengene

SKANDERBORG:Torsdag aften var der topopgør i U19 Drengeligaen, da Skanderborg Håndbold tog imod HF Mors. Her var morsingboerne uskarpe, og det betød, at det var hjemmeholdet, som kunne juble over en sejr på 27-21.

- Der var lagt op til et topopgør, og det kunne man godt mærke på spillerne. Der var meget ivrighed og utålmodighed, og det var svært at styre, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

Første halvleg var en forholdsvis tæt affære. HF Mors stod godt i forsvaret, men havde svært ved at få bolden i mål i den anden ende. Derfor var HF Mors bagud 10-12 ved pausen.

- I første halvleg tilspiller vi os egentlig mange fine chancer, men vi brændte for mange. Vi gik til pause bagud med to, og der kunne vi godt have ført, hvis vi havde kendt vores besøgstid, siger Lars Krarup.

Efter pausen var det hjemmeholdet, som tog styringen. HF Mors fortsatte med at have problemer i angrebsspillet, og de var på et tidspunkt bagud 16-15.

- De moste os på fysikken i anden halvleg. Vi var taktisk udisciplineret og overholdt ikke vores aftaler, og så blev vi utålmodige, siger Lars Krarup og fortsætter:

- Vi tog en timeout, hvor det handlede om at få en prop i. Derefter fik vi mere ro på, og vi sluttede kampen okay af.

Det endte med et nederlag på 21-27 til HF Mors. Det betyder, at HF Mors indtager andenpladsen i tabellen a point med Skanderborg Håndbold på tredjepladsen.

- I dag kunne vi se, at mange af vores spillere er førsteårs U19-spillere, fordi de manglede rutinen, da det blev for hektisk, men det er dyre lærepenge, siger Lars Krarup.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeliga

Skanderborg Håndbold

HF Mors

Resultat: 27-21

Pausestilling: 12-10

Mål: Victor Norlyk 5, Niklas Kikkenborg Jensen 4, Victor Thomadsen 4, Malthe Bull 3, Anders Toft 2, Magnus Norlyk 1, Rasmus Houmøller 1 og Oscar Von Oettingen 1.