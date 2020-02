Skadedyr hos Lidl

NYKØBING:Borgere i Nykøbing, som efter weekenden har behov for at få fyldt køleskabet igen, blev mandag morgen mødt af en lukket dør hos Lidl på Grønnegade. Butikken er midlertidigt lukket.

Man har valgt at lukke butikken for at kunne garantere for fødevaresikkerheden, da man har mistanke om skadedyr. Personalet arbejder på højtryk for at løse problemet, så butikken kan åbne igen hurtigst muligt.

Det har ikke været muligt at komme igennem til Lidls pressechef, så det vides ikke, hvilket skadedyr, der er tale om.