Skal dyrene åbne sig?

MORS:Det kom som lyn fra en klar himmel, at Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø 27. oktober vedtog at igangsætte en udviklingsplan for havnen i Nykøbing. Den plan havde offentligheden ikke haft mulighed for at se komme. Det kunne læses i sagsfremstillingen, at beslutningen beror på en godkendelse i økonomiudvalget 29. september, men det punkt var dengang på den lukkede dagsordenen. Det kan undre, hvorfor det skal skjules, at politikerne vælger at tage en kvart million kroner fra kommunens egen opstartspulje og bruge dem på at indfri et indhentet tilbud fra et konsulentfirma, der beskrives som et af landets førende i strategiske udviklingsplaner.

Havneplan på to måneder

Havneplaner er noget, der i andre og større kommuner end Morsø bruges årelang tid og intense politiske diskussioner på. På Mors skal den proces tage to måneder. Den færdige plan skal foreligge til politisk godkendelse i januar 2022, så den københavnske konsulent BARK Rådgivning får travlt.

Hvorfor dette hastværk med en uformel plan, som ingen ekstern instans har forlangt, at Morsø skal udarbejde? Kommunen giver selv svaret:

”Udviklingsplanen har en komprimeret tidsplan og udarbejdes i 2021, så den kan være grundlag for det videre arbejde med Oplevelses- og Søsportscenteret.”

Det efterfølgende punkt på teknik- og udvalgets dagsorden var netop en godkendelse af, at det kombinerede center placeres på Nordhavnen øst for Jens Juhls Kaj. Den konklusion var Den Politiske Styregruppe (kommunen skriver det med stort, lad os forkorte det DPS) nået frem til efter i nogen tid at have opereret med en placering på Holmen ved Klosterbugten. En placering, som mange i byen og kommunen havde rystet på hovedet over, blandt andet fordi kommunalbestyrelsen med borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i spidsen syntes opsat på at ville trække det planlagte center væk fra Ørodde, hvor man ellers har både industrien og ekspertisen inden for skaldyr placeret.

Indhold som en lukket østers

En valgkamp, som den nu overståede kan vurderes på, hvad politikerne taler om, men også på de emner, som de undlader af lufte meninger om. Det kombinerede Oplevelsescenter for Østerturisme og Søsportscenter har været bemærkelsesværdigt fraværende. Det er som om, politikerne vælger at parkere enhver diskussion af, hvad det center skal indeholde hos den rent kommunale DPS. Og DPS er omtrent lige så lukket vedrørende konkrete planer som skaldyr skal være, når man putter dem i gryden eller stikker en østerskniv i dem.

Et bud på, hvorfor det forholder sig sådan, kunne være, at vi her opererer med to instanser, som er vokset op i hver sin politiske have. Dansk Skaldyrcenter var en socialdemokratisk idé fostret af daværende borgmester Egon Pleidrup og siden ophøjet til universitetsstatus under DTU.

Oplevelsescentret for Skaldyrsturisme er en Venstre-opfindelse, som mf Torsten Schack Pedersen i 2017 fik afsat penge til på finansloven, ivrigt bakket op af borgmesteren. Der blev i samme ombæring skaffet bevilling til et østersklækkeri til skaldyrcentret. Denne rene forskningsbygning er realiseret og taget i brug i år. Oplevelsescentret er endnu ikke nået til tegnebrættet, og nu synes kostbar tid at være spildt på at undersøge og derefter opgive en urealistisk placeringsmulighed.

Der er dog ingen grund til at mistænke DPS for at sidde på hænderne. Gruppen arbejder med planer for skoleundervisning i det kommende center, på koordinering med de Limfjordskommuner, der skal involveres, og på nursing af de fonde, der skal finansiere over halvdelen af den forventede investering på 60 millioner kroner.

Pengene kom før ideen

Det kommende byggeri skal ifølge DPS være et vartegn for Mors. Men hvad skal der være i det? Det ligner et sjældent eksempel på, at pengene er kommet før ideen. Først og fremmest skal det favne et længe ventet center for søsportsgrene, som er en kommunal investering og i hovedtræk en lokal aktivitet. Her har man så vidt vides tilslutning fra en række foreninger, som har det tilfælles, at de er ret små. Den store aktør i den sammenhæng, Morsø Sejlklub & Marina, kan og vil ikke være med.

Dernæst et skaldyr-oplevelsescenter, som skal være tværkommunalt. Bliver det et specialakvarium for østers og muslinger? Næppe, for den slags kan opleves på skaldyrcentret lidt længere ude på Ørodde, og DPS har afvist, at der bliver brug for det fornødne friskvandsanlæg. Men hvad skal der så vises frem, og hvad skal der undervises i?

Det kulinariske skal være et fremtrædende element, forstår man på udmeldingerne. Helt i tråd med, at Nykøbing er Danmarks selvudnævnte Skaldyrshovedstad med egen direktør. Blot underligt, at Morsø Kommune udelukkende betragter skaldyr som noget, der bliver tilberedt af udefra kommende stjernekokke og serveres for turister ved et par årlige events. Andre byer i ind- og udland, som har et madmæssigt særkende, skal nok vide af at falbyde den som råvare og i tilberedt form i boder og butikker. På Mors kan man kun undtagelsesvist købe ferske muslinger, og østers skal man over broen til Glyngøre for at skaffe.

Få skadyrene frem i gadebilledet

En handels- og pr-mæssig indsats for at få morsingboerne til at spise skaldyr, også de mere specielle, ville kunne sikre det kommende oplevelsescenter en folkelig opbakning, som kan være svær at få øje på i øjeblikket. Et tegn på, at det stort tænkte projekt ikke er nogen folkesag på Mors fik vi i tirsdag, hvor formanden for DKS, Klaus Hvidtfeldt Larsen (V), tabte over halvdelen af sine personlige stemmer og røg ud af kommunalbestyrelsen med et brag trods Venstres generelt flotte valg.

Klaus Hvidtfeldt Larsen (V) syntes at have alle odds for et genvalg som yngre erhvervsmand og aktiv i sport og fritid. Men det skete ikke. Kom oplevelsescentret i vejen? Foto: Bo Lehm

Der venter således noget af en opgave for hans efterfølger, Ellen Philipsen Dahl (DB). Centret skal ikke bare have et mundret navn. Det skal også have kød og blod og bevise sit potentiale og sin nødvendighed. Et af mange ubesvarede spørgsmål er, hvem de naturlige samarbejdspartnere er. På Holmen sidder en kunstforening til leje i et kommunalt hus uden at kende sin fremtid, og Kulturmødet Mors, som politikerne netop har lovet hinanden at bevare og fremme, står bygningsmæssigt i stampe, efter at fonden Realdania fandt planerne for Monas Hus for uambitiøse. Der synes at være nok at tage fat på.