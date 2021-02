Skaldyr i lange baner må vente til 2022

NYKØBING:Dampede blåmuslinger og østers i lange baner er normalt en sikker sommerbebuder på Mors, hvor Skaldyrsfestivallen hvert år i starten af juni trækker tusinder til Nykøbing.

Men sådan bliver det ikke i år. For andet år i træk har festivallen valgt at aflyse på grund af corona. Det fremgår af Skaldyrsfestivalens hjemmeside, hvor det også oplyses, at man refunderer de billetter, folk allerede måtte have købt.