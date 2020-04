Skaldyrsfestival refunderer alle billetter

MORS:Grundet covid-19 er vi kede af at meddele at Skaldyrsfestival 2020 er aflyst.

Det skriver Skaldyrsfestivalen i Nykøbing Mors i en pressemeddelelse.

- Vi er meget kede af aflysningen, og de følger, det vil have for foreningen, vores partnere, byen og øen som helhed. Vi vender stærkt tilbage og går straks i gang med at sikre afholdelsen af Skaldyrsfestival 2021, hedder det i pressemeddelelsen, hvor festivalen fastslår, at alle billetter selvfølgelig refunderes via billetkontoret.

Sådan får du dine penge tilbage:

Af hensyn til smittefare for personalet på VisitMors bedes I kontakte dem via mail eller tlf.

Send en mail til på: mt@visitmors.dk - mrk: Skaldyrsfestival skriv dit navn, dit reservations/booking nummer og det reg- og kontonummer, beløbet skal refunderes til.

Alternativt kontakt VisitMors på tlf: 97720488. Andre henvendelser rettes til kontakt@skaldyrsfestival.dk

Både VisitMors og Skaldyrsfestival behandler alle henvendelser i den rækkefølge, de kommer, og håber på forståelse for, det kommer til at tage tid af nå igennem bunken.