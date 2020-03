Skambidt rådyr fundet i Tæbring

TÆBRING:Et grimt syn mødte Dagmar Lauge, da hun tirsdag morgen ville køre på arbejde. Nede for enden af stikvejen til Foldagervej lige øst for Tæbring Kirke lå et lille rådyr.

Dødsårsagen var åbenbar. Et gabende sår øverst i struben og et blodspor hen over græsset i vejkanten.

Politiet rykker ikke ud

Hendes mand, Per Lauge, ringer senere på dagen til avisen og sender et billede, han har taget af kadaveret.

- Jeg har henvendt mig til politiet, som ikke vil tage sig af sagen. Vi ved, at moren til rådyret går på arealet sammen med endnu et kid, og hvornår går det ud om dem? Jeg ringede også til den, der har forpagtet jorden over for. Han mente, at det kunne være en ulv, der var på spil, og opfordrede mig til at skyde den. Men jeg har ikke noget at skyde med, siger Per Lauge med et smil.

Han er nu mere overbevist om, at synderen er en hund.

- Der er flere løse hunde i Tæbring. Særligt en sort labrador, som flere har set strejfe om, blandt andet i Ny Tæbring. Jeg har også henvendt mig til dyreværns- og jagtforeninger, men de kunne heller ikke hjælpe.

Sygt dyr var let bytte

Kim Fredholm, formand for Solbjerg og Omegns Jagtforening, har set fotoet og siger:

- Det er ikke normalt, at en hund vil gå efter struben, hvis den er ude efter en luns kød. Men rådyret ser lidt skramlet ud, og det kan have været sygt eller påkørt og derfor et let bytte. Om det kan være en ulv, kan jeg ikke afgøre ud fra fotoet. Men det kan være, at jeg kan få en til at komme og hente kadaveret. Jeg er mårhundejæger, og vi har tilladelse til at bruge døde rådyr som lokkemad, siger Kim Fredholm.