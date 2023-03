Skarp kritik af besparelser på busdrift: Skal landsbyerne affolkes?

MORS:Er kollektiv trafik kun for skolebørn? Har borgere i landdistrikter ingen rettigheder til kollektiv trafik?

Det er et par af de spørgsmål, som stilles i et skarpt høringssvar, som Morsø Kommunes seniorråd er gået sammen med Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer Morsø om at sende til Nordjyllands Trafikselskab.

Det er især de planlagte besparelser på lokalruterne på Mors, der vækker hård kritik hos de tre parter, der repræsenterer kommunens ældre og handicappede borgere.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal spares cirka 3,5 millioner kroner årligt på buskørslen i Morsø Kommune. Det svarer til en reduktion i antallet af køreplantimer på cirka 37 procent. Beslutningen fra budgetforliget var, at busruter skal tilrettelægges efter folke- og friskoleelever.

På den baggrund har NT udarbejdet forslag til nye køreplaner for lokalruterne på Mors, hvor antallet af ture er reduceret til én indkørsel om morgenen og to-tre hjemkørsler om eftermiddagen. Tiderne er afpasset efter skolernes skemaer.

Råd blev ikke hørt

Forslaget til nye køreplaner har været sendt i høring hos folkeskoler, friskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner i Morsø Kommune i perioden fra 5. december 2022 til 4. januar 2023. I januar behandlede udvalget for teknik og miljø forslagene til køreplaner og vedtog enkelte ændringer.

Hverken seniorrådet eller handicaprådet blev i den forbindelse spurgt om deres mening om besparelserne på busdriften i landdistrikterne. De fik ikke forslagene til nye køreplaner for lokalruterne i høring.

Det finder Hanne Haaning, formand for seniorrådet, fuldstændig urimeligt.

-Det undrer mig virkelig. De burde have spurgt os om et høringssvar, fastslår hun.

Hanne Haaning, formand for seniorrådet i Morsø Kommune, finder det fuldstændig urimeligt, at rådet ikke er blevet hørt sammen med skolerne, da udkastet til nye køreplaner for lokalruterne var i høring. Arkivfoto: Bo Lehm

Et dyrt alternativ

Til gengæld har Nordjyllands Trafikselskab sendt et forslag til ændring af de regionale ruter i høring hos både Morsø Kommune og kommunens handicapråd og seniorråd. Svarfristen var 8. marts.

Det er i høringssvaret til NT's oplæg "Fremtidens Kollektive Trafik", at seniorrådet, Ældre Sagen og DH Morsø nu har fundet anledning til at ytre sig om de besparelser, der lægges op til på de lokalruter, som Morsø Kommune betaler for driften af. De påpeger blandt andet, at de nye køreplaner vil gøre det umuligt for de ældre og handicappede borgere på landet, som ikke selv har bil, at komme ind til Nykøbing imellem klokken 8 og 13.

"Den mulighed, som Morsø Kommune anbefaler fremover, er FlexTrafik. Det bliver en bekostelig affære, hvis borgeren skal tage en flextaxi, som tilmed stiger til kr. 6,00 pr. km", skriver de i høringssvaret og spørger i den forbindelse: "Er det meningen, at landsbyerne skal affolkes?"

- Vi vil foreslå kommunen at lave nogle besparelser på bybusserne i stedet, for de, der bor inde i Nykøbing, får jo ikke de samme udgifter til at komme ned til arrangementer eller læge eller tandlæge, som vi gør herude i yderområderne, siger Hanne Haaning.

I dialog med NT

De tre parter bag høringssvaret har for en sikkerheds skyld ikke alene sendt deres skrivelse til NT, men også til de kommunale udvalgsformænd Meiner Nørgaard, udvalget for teknik og miljø, og Henning Sørensen, udvalget for social, sundhed og beskæftigelse, samt til borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Selv om den aktuelle høring altså strengt taget ikke angår de lokale busruter, så vil kommunen tage høringssvaret med i betragtning, oplyser Meiner Nørgaard.

- Det er fair nok, at de påpeger de ting, de synes er uhensigtsmæssige. De har sendt det til både NT og kommunen, så nu kan vi kigge på det i fællesskab. Men hvor meget der så er at gøre ved det, det ved jeg ikke. Beslutningen om besparelsen er jo truffet af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, siger udvalgsformanden og fortsætter:

- Lige nu kigger vi på, hvordan vi får flest køreplantimer på lokalruterne ud af den økonomi, vi har at gøre godt med. Den proces er ikke afsluttet endnu. Vi er nærmest dagligt i dialog med NT, og derfor er det fint nok, at det høringssvar kommer. Hvad det ender med, kan jeg ikke sige endnu. Der ligger et udkast, men køreplanerne er ikke endeligt godkendt endnu.

Mindes ikke at være blevet spurgt

Arne Kirk, direktør for teknik og miljø i Morsø Kommune, er med på, at det kan være svært at gennemskue, hvilke dele af trafiknettet regionen står for, og hvad der ligger hos kommunen.

- Selvfølgelig hænger det sammen. Vi har i princippet ét kollektivt trafiksystem, som er koordineret i NT. Og så er det delt op, så kommunen finansierer den del, der kun er lokal trafik, og regionen finansierer den del, der er regional, siger han.

Med hensyn til de planlagte ændringer i den lokale bustrafik siger direktøren:

- I forbindelse med vedtagelsen af budgettet har selve besparelsen været drøftet i seniorrådet og handicaprådet. Køreplanerne var i høring ved dem, der nu er afhængig af køreplanerne.

Kan man ikke sige, at ældre mennesker uden bil også er afhængig af køreplanerne?

- Jo, det kan man godt, medgiver Arne Kirk.

Man kunne vel også have sendt planerne i høring hos seniorrådet og handicaprådet på det tidspunkt?

- Ja, men det gør man normalt ikke. De bliver orienteret igennem vores almindelige samarbejde med rådene, siger han.

Hanne Haaning erindrer dog ikke, at forslagene til nye køreplaner for lokalruterne blev drøftet, da seniorrådet i efteråret havde fællesmøde med udvalget for teknik og miljø.

- Jeg kan i hvert fald ikke mindes, at jeg nogensinde er blevet spurgt om, hvad jeg mener om busruterne. Vi har ikke haft nogen mulighed for at svare på det, fastslår hun.

Seniorrådsformanden understreger, at de tre parter bag det fælles høringssvar meget gerne vil inviteres til at få en forklaring på, hvad tingene egentlig koster, og om kapaciteten i busserne udnyttes optimalt.