Skarpheden manglede for HF Mors-kvinderne

TREKRONER:HF Mors-kvinderne i 3. division fik en god start på året, da de i deres sidste kamp vandt over Visse med 11 mål. Torsdag tog holdet så et spillemæssigt skridt tilbage, da morsingboerne tabte med 22-30 på udebane mod Trekroner. Resultatet kunne dog være blevet anderledes, havde det ikke været for fem kæmpe afbrændere i slutfasten.

- Da vi var bagud med 22-27 kom vi frem til fem kæmpe chancer lige i træk , som vi brændte. De afbrænderne blev udslagsgivende til sidst, men i hele kampen var vi lidt for passive i vores forsvar, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

I første halvleg havde udeholdet svært ved at håndtere fysikken fra hjemmeholdets bagspillere. Alt for efter blev de direkte dueller tabt, hvilket resulterede i, at Trekroner forholdsvis let kom til scoringer. I offensiven blev det til tider lidt for hakkende for HF Mors, men trods problemer i både forsvar og angreb, så holdt morsingboerne sig inde i kampen, og til halvleg var stillingen 13-13.

I anden halvleg startede HF Mors med at komme foran med 14-13, men efterfølgende overtog Trekroner så teten i opgøret, og HF Mors jagtede hjemmeholdet gennem hele halvlegen. I kampens slutfase valgte Trekroner så at gå frem i et mere offensivt forsvar, og det behagede HF Mors-spillerne godt. Morsingboerne kom frem til et hav af chancer, som dog blev brændt. De mange afbrændere blev straffet af Trekroner, og HF Mors endte med at tabe kampen med 22-30.

- Det er lidt syret, at vi taber kampen med otte, efter at have brændt så meget i slutfasen, siger Jesper Lindum.

HF Mors møder i deres næste kamp Aalborg HK på hjemmebane.