Skepsis over for "gratis" varme fra brint: - Det er meget usikkert

MORS:Det lyder umiddelbart som et godt tilbud: Overskudsvarme fra produktion af brint i Salling kan varme huse op på Mors, og forbrugerne skal ikke betale noget som helst for det varme vand. Men til gengæld vil det koste over en halv milliard kroner at etablere det ledningsnet, der skal føre varmen fra Kåstrup til Nykøbing, fremgår det af en foranalyse.

De beregninger fik flere politikere i Morsø Kommunes kommunalbestyrelse til at stille spørgsmål til økonomien i projektet, da de tirsdag aften havde sagen på dagsordenen.

Kort fortalt handler det om, at GreenLab har indgået en aftale med selskabet Lhyfe om etablering af et brintanlæg i Kåstrup inden udgangen af 2025. Strøm fra vindmøller og solceller skal anvendes til at spalte vand til henholdsvis brint og ilt. I den proces vil der blive udviklet en meget stor mængde varme, som GreenLab har forpligtet sig til at bortskaffe.

Skive og Morsø kommuner har hver især støttet udarbejdelse af en foranalyse. Nu skulle kommunalbestyrelsen på Mors tage stilling til, om man også vil give tilskud til, at der udarbejdes to fælles ansøgninger til EU, dels for at forsøge at opnå tilskud til udarbejdelse af et projektforslag og dels for at søge om tilskud til anlæg af selve transmissionsnettet.

- De penge, vi skal bruge på det her på Mors, er 40.000 kroner. De penge findes inden for teknisk udvalgs eksisterende budget, oplyste Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalget for teknik og miljø, på kommunalbestyrelsesmødet. Han fortsatte:

- Der er mange ting i det her. En af de ting er, at vi har hele tiden snakket om gratis varme fra Greenlab. Men "gratis" er altså i gåseøjne. For når man skal investere 519 millioner kroner for at få gratis varme, hvor er det gratis så henne? Sådan tror jeg også, vi er nødt til at kigge på det her. Det er rigtig, rigtig mange penge, der skal investeres og endnu en gang er det forbrugerne, der skal betale.

Ifølge foranalysen vil projektet trods de dyre etableringsomkostninger kunne give en årlig nettobesparelse på 6,7 millioner kroner.

- Det er, hvis alle forudsætninger holder, og de forudsætninger tror jeg også, vi kan stille lidt spørgsmålstegn ved, når vi kommer lidt længere frem, sagde Meiner Nørgaard og tilføjede:

- Man kan også vende den om og sige, at hvis vi kan opgradere lidt mere på Mors, så kan vi faktisk også godt selv. Så det skal vi også have in mente, når vi kommer lidt længere hen i processen.

Ikke desto mindre anbefalede han klart at arbejde videre med projektet fra Greenlab.

- Der bliver produceret noget varme, som der er nogle, der skal aftage. Det er jo sund fornuft at bruge det, der bliver produceret. Men jeg synes, der er mange usikkerheder endnu, og heldigvis er der ikke nogen, der skal sige ja til noget som helst form for projekt endnu. Men selvfølgelig skal vi sige ja til at bruge de her 40.000 kroner på at lave en fælles ansøgning med Skive og så spørge EU, om de vil betale de 519 millioner, sagde udvalgsformanden.

Også Jesper Balle (V) udtrykte bekymring for de uklarheder, der ligger i projektet.

- Med en investering på en halv milliard, så skal vi have sikkerhed for, at der også i fremtiden vil være en varmeproduktion i den anden ende af røret, bogstaveligt talt, og det skal være en varmeproduktion til nul kroner, fastslog han og påpegede:

- Hvis ikke man udnytter varmen, når man producerer brint, så vil en stor del af den energi, man producerer, gå til spilde, så der ligger altså en samfundsmæssig opgave i at finde en løsning, så den energi ikke går til spilde.

Poul Kristensen (S), der ud over at være kommunalpolitiker også er formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, erklærede sig enig i, at man skal udnytte den overskudsvarme, man kan finde.

- Men i foranalysen er der bare rigtig mange ting, der enten skal ændres eller falde i hak, for at det giver mening. Økonomien er bestemt ikke prangende i det her projekt. Der skal ikke gå ret meget galt, før vi står med noget, der slet ikke hænger sammen. Og der er også overskudsvarme på Mors, der ville kunne samles op, sagde han.

At man godt vil bruge 40.000 kommunale kroner på at sende ansøgninger til EU om tilskud til projektet var der dog ingen, der stemte imod.