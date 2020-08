Skidt start: Morsø FC taber premieren

HØJSLEV:Det blev ikke til den ønskede start for Morsø FC’s herrer, da de fredag aften spillede første kamp i efterårssæsonen i Serie 2. På udebane mod Højslev Station IF tabte morsingboerne 0-2.

Ifølge spillende træner for Morsø FC, Mickey Berg, var det en skuffende præstation.

- Vi kommer skidt fra start, og efter 20 minutter har vi været nødt til at skifte to mænd ud, der havde det for varmt, siger Mickey Berg.

Efter 35 minutters spil lykkedes det for Højslev Station IF at bringe sig foran 1-0. Morsø FC fik bedre fat efter scoringen og formåede at spille sig til en stor chance, hvor de var to mod en. Men i starten af anden halvleg slog Højslev til igen og scorede til 2-0. Herefter havde Morsø FC svært ved at komme tilbage og skabte ikke de nødvendige chancer.

- I anden halvleg skaber vi slet ikke nok fremad banen, selvom jeg synes, at vi holder dem pænt fra chancer, siger Mickey Berg, der erkender, at det var en fortjent sejr til Højslev Station IF.