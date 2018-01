Skole fyrer 12 ansatte

MORS: Ledelsen på Dueholmskolen i Nykøbing Mors har fredag morgen varslet afskedigelse af i alt 12 medarbejdere.

Elevernes forældre blev orienteret om fyringerne i et brev, der blev lagt ud på forældreintra senere på formiddagen. Her meddeler skoleleder Lars Sedlitz Alberg blandt andet, at det drejer sig om syv lærere, én pædagog og fire ikke uddannede lærere og mentorer, fordelt på både Dueholmskolen og 10’eren.

"Varslingen af afskedigelserne sker med baggrund i, at der fortsat ikke er balance mellem Dueholmskolens budget og vores faktiske lønudgifter", skriver han.

Skolelederen beklager, at man må sige farvel til så mange dygtige og engagerede medarbejdere, ikke mindst set i lyset af, at skolen for mindre end et år siden også havde en fyringsrunde.

Så sent som i februar 2017 blev der varslet afskedigelse af et tilsvarende antal medarbejdere. Alligevel har skolen stadig for høje lønomkostninger, oplyser Lars Sedlitz Alberg.

Den dårlige økonomi begrundes blandt andet med, at skolen siden 2014 har løst en lang række særlige opgaver, der hver især har udløst ekstra penge til blandt andet ansættelse af nye medarbejdere. Der har været tale om tidsbegrænsede opgaver og særbevillinger. Langt de fleste af disse opgaver er faldet bort i løbet af de seneste år, og det gælder så også særbevillingerne.

Dertil kommer et svagt faldende elevtal.

Lars Sedlitz Alberg pointerer over for forældrene, at Dueholmskolen fortsat vil leve op til kravene i folkeskoleloven, og lidt mere til.

Der vil dog være nogle "kan"-opgaver, som man ikke længere kan løse.

Afskedigelserne træder først i kraft til sommer, idet folk har lange opsigelsesvarsler.