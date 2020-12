Skole sender alle elever hjem

Hen over weekenden er to elever fra M.C. Holms Skole konstateret smittet med coronavirus, og for at minimere yderligere smittespredning og få kontrol med smittekæderne sendes alle elever hjem.

Fredag aften fik hele 2. årgang besked om at blive hjemme, da en elev var smittet med coronavirus. Mandag morgen er der konstateret endnu et smittetilfælde på skolen på skolens 0. årgang. Efter dialog med Styrelsen fra Patientsikkerhed er det besluttet, at alle elever og personalet sendes hjem til test.

Det betyder, at M.C. Holms Skole lukkes ned indtil juleferien er afviklet, og alle forventes at kunne møde ind igen den 4. januar, hvis man kan berette om negative testresultater og er symptomfri.

Det drejer sig om 293 elever og 72 medarbejdere fra personalet. De nære kontakter testes to gange og alle øvrige screeningstestes en enkelt gang. Alle forældre kontaktes for vejledning til, hvordan de skal forholde sig.

- Det er naturligvis ærgerligt, at vi bliver nødt til at lukke ned, men efter dialog med Styrelsen fra Patientsikkerhed, så må vi bare konstatere, at det er nødvendigt ud fra et forsigtighedsprincip. Smitteopsporing i de små årgange går på tværs af klassetrin og sammenholdt med den generelle stigning i samfundet, er der desværre ikke andet at gøre, fortæller Torben Gregersen, direktør for Børn og Kultur i Morsø Kommune.