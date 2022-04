Skoleleder: Farvel til Mors efter kun to år

NYKØBING:- Jeg smiler med det ene øje og græder med det andet.

Det siger skoleleder René Bojsen, som med udgangen af april forlader M. C. Holms Skole i Nykøbing, kun to år efter at han tiltrådte.

René Bojsen er dermed den tredje skoleleder i Morsø Kommune, som siger farvel i løbet af få måneder. På Sydmors Skole fratrådte skoleleder Tenna Bilstrup pr. 1. marts og viceskoleleder Søren Østergaard en måned senere.

Men ifølge René Bojsen er det tilfælde, at de tre fratrædelser kommer lige oven i hinanden.

- Jeg har været rigtig glad for at være på Mors, og uden at jeg skal tage æren for det, så synes jeg, at der er sket rigtig mange kulturforandringer i løbet af de to år, siger René Bojsen.

Han peger bl. a. på, at der er blevet opbygget et tværfagligt miljø, hvor PPR og familieafdelingen er blevet knyttet tættere til folkeskolerne.

- Jeg rejser, fordi det ikke er lykkedes at få min kæreste og papdatter til at flytte herop. Så savnet efter familien er blevet for stort, fortæller René Bojsen.

Han har fået nyt job som leder af tre mindre skoler i Holbæk Kommune, men foreløbig flytter han til hovedstaden, som han også kom fra for to år siden.

- Men jeg synes at Mors er fantastisk, og jeg håber, at øens folkeskoler vil fortsætte den udvikling, som er sat i gang. Desværre må jeg så nøjes med at følge det på afstand, siger René Bojsen.