Skoleleder skifter fra den ene skole til den anden på Mors

NYKØBING:En af Morsøs folkeskoler må sige farvel til en skoleleder, når en anden skolelederstilling skal besættes.

Fra det nye skoleleder bliver skolelederen på Øster Jølby Skole, Line Rask Abildgaard, nemlig ny leder på M. C. Holms Skole i Nykøbing.

Fra, hvad skolechef Michael Dahlgaard kalder et "stærk ansøgerfelt", har ansættelsesudvalget valgt den 48-årige skoleleder i Øster Jølby til lederjobbet på Nykøbing-skolen, der samler de yngste årgange fra Nykøbing og omegn.

Hun har, ifølge en pressemeddelelse fra Morsø Kommune, været glad for jobbet som skoleleder på Midtmors, men fandt muligheden på M. C. Holms Skole så interessant for hendes ambitioner som leder, at hun søgte den.

Det glæder Michael Dahlgaard, at skolen kunne tiltrække et så stærkt ansøgerfelt og han er meget tilfreds med, at valget er faldet på en lokal, som i årrække har vist, at hun har de rette kompetencer:

- M. C. Holms Skole får en skoleleder, der er tydelig, synlig, ambitiøs og handlekraftig. Line ankommer med en moden leders professionelle dømmekraft, som hun uden tvivl vil anvende til at sikre en fortsat udvikling af skolens solide pædagogiske og læringsmæssige fundament, fortæller Michael Dahlgaard.

Han betegner Line Rask Abildgaard som en robust og modstandsdygtig person, der er åben og ærlig i sin tilgang til børn, forældre, personale og øvrige samarbejdspartnere:

- Line har solid erfaring med det organisatoriske samarbejde i Morsø Kommune, så hun er driftsparat fra første arbejdsdag på skolen, siger skolechefen.

Men ved at vælge en ansøger fra egne rækker får Morsø Kommune tilgengæld een ny udfordring. Fpor nu skal der så findes en ny leder til Øster Jølby Skolle, og det bliver så denn fjerde lederstilling i kommuens folkeskolevæsen, dder skasl besættes på få måneder.

- Det er klart, at når vi rokerer fra den ene skole til den anden, så bliver bøvlet en lille smule støtrre. Men det gør vi gerne for at finde de rette mennnesker til de forskellige stillionger, siger Michael Dahlgaard.

Foreløbig bliver viceskolelederen på Øster Jølby Skole, Elin Hove, konstitueret som ny leder, mens kommunen går på udkig efter Line Rask Abildgaards afløser.

Line Rask Abildgaard, der bor i Thy, har været skoleleder i Øster Jølby i fem år. Inden da havde hun i en årrækker job som lærer på Dueholmskolen i