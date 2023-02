Skoleleder takker af efter mere end 20 år

ERSLEV: Skoleleder på Erslev Skole, Jens Thøgersen, stopper efter mere end 20 år. Han startede som leder med ganske få elever, da skolen startede op i Solbjerg under navnet Solbjergskolen/Lindegårdsskolen. Det var dengang et fælleskommunalt tilbud til børn med autisme, men Thisted Kommune valgte at etablere sin egen undervisning af denne gruppe børn og unge, hvorefter Morsø Kommune etablerede sit eget tilbud på den tidligere folkeskole i Erslev.

Den er i dag en selvstændig specialskole med elever fra fra børnehaveklasse til og med 10. skoleår. Lærerstaben giver Jens Thøgersen det skudsmål, at han været i spidsen for at opbygge en stor og velfungerende specialskole med over 70 elever. Kendetegnende for skolen har været, at den har kunnet løse selv de vanskeligste opgaver i hele perioden.

- Personalet har været meget glade for Jens' ledelse, og som han selv formulerer det: Her flytter personalet ikke fra - de går på pension. Fredag har Jens sidste arbejdsdag og det fejres med stor flagalle når Jens kommer 12.45 for at sige farvel. Herefter er der reception fra 13-15, siger lærer Thomas C. Møller.