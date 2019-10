Skov A/S køber ind i Canada

GLYNGØRE:Virksomheden Skov A/S har været ude i en større investering og har overtaget det canadiske firma Secco International Inc.

Skov A/S med hovedsæde i Glyngøre producerer ventilations- og managementsystemer til animalsk produktion får dermed en virksomhed koblet til, som ifølge en pressemeddelelse er specialist i ventilationssystemer til kvæg. Secco International Inc. blev etableret i 2000 og har hovedsæde i Saint-Hyacinthe tæt på Montreal.

-Vi har i længere tid været på udkig efter en virksomhed, der kan supplere vores nuværende forretning, så vi også kan levere klimaløsninger til kvægstalde, fortæller adm. direktør Jørgen Yde Jensen, Skov A/S, i pressemeddelelsen.

Stærk position

Secco har 45 medarbejdere og omsatte i seneste regnskabsår 2018/19 for ca. 64 mio. kr. Virksomheden har en dominerende position på hjemmemarkedet og har et netværk af forhandlere i primært Nordamerika, Europa, Rusland og Japan.

- Secco er ligesom Skov A/S en virksomhed, der lægger vægt på høj kvalitet og værdiskabelse for kunderne. Vi har besøgt Secco og deres kunder flere gange i den seneste tid, og kvaliteten og performance af virksomhedens løsninger er helt i top, fortsætter Jørgen Yde Jensen.

Secco har i en periode været på udkig efter et samarbejde med en international virksomhed, der kan sikre firmaets globale udvikling og accelerere den fremtidige vækst. Virksomheden har lagt vægt på at indgå i en koncern med samme forretningsmæssige værdier.

-Vi bibeholder Secco som en selvstændig virksomhed med eget brand og egne salgskanaler, mens vi vil udnytte de produkt- og markedsmæssige synergier, der er mellem de to virksomheder, siger Jørgen Yde Jensen.

Seccos mekaniske produkter er kendt for at være førende inden for kvægbranchen, mens Skov A/S vil kunne tilføre ny styringsteknologi, der vil give kvæg- og mælkeproducenter et endnu bedre klima og produktivitet i staldene.

Naturlig partner

- Skov A/S overtager en virksomhed, der produktmæssigt komplementerer os godt, og som er økonomisk veldreven. Jeg er sikker på, at opkøbet vil bidrage positivt til begge virksomheder, og vi glæder os til at komme i gang, siger Jørgen Yde Jensen.

Opkøbet sker i forbindelse med, at en af Seccos ejere har ønsket at træde ud af forretningens ledelse inden for det næste år, mens den øvrige ledelse og medarbejderstab fortsætter som hidtil.

Skov A/S har 1. oktober overtaget 80 pct. af virksomheden, medens de nuværende to ejere fortsat har en 20 pct. ejerandel.