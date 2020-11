Skubbede parkeret bil ind i hus - og kørte fra stedet

NYKØBING:Et færdselsuheld - heldigvis uden personskade - på Vesterbro i Nykøbing koster en 27-årig kvinde fra Nykøbing sigtelser for manglende agtpågivenhed og for at have forladt uheldsstedet uden at give sig til kende.

Kort før kl. 20 søndag aften kørte kvinden ind i en parkeret bil, der så blev skubbet ind i et hus. Men vidner til uheldet fik aflæst nummeret på kvindens bil, så politiet kunne senere finde den 27-årige på hendes bopæl.

Politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted kan ikke umiddelbart oplyse, om den 27-årige har erkendt sigtelserne.

- Men der var syn for sagen, så det er svært at komme udenom, siger han.