Skuffelsen overskyggede resultatet for HF Mors

Hf mors

shea/Odder

22-22

Håndbold, u19 drenge liga

NYKØBING:For anden spillerunde i træk stod den på et opgør mod en af de direkte konkurrenter i toppen af U19 ligaen for HF Mors, da de på hjemmebane skulle forsvare deres 1. plads i rækken mod SHEA/Odder Håndbold. Efter lørdagens opgør, der endte 22-22, er HF Mors fortsat førerhold i U19 ligaen, og de har nu et point ned til netop SHEA/Odder på 2. pladsen. Dog har SHEA/Odder en kamp i baghånden.

Trods det ene point, så var der ikke udpræget glæde i HF Mors-lejren, for i de sidste minutter af kampen formøblede morsingboerne nemlig en føring på tre mål. Samtidig havde HF Mors faktisk bolden i mål til slut, men det var et sekund for sent.

- Efter kampen var der en følelse af nederlag i omklædningsrummet, og drengene var enormt skuffede, siger HF Mors-træner Lars Krarup.

Første halvleg var en meget fysisk affære, hvor fight og to gode defensiver var gennemgående emner. HF Mors-spillerne kom frem til fine chancer i offensiven, men en stærk keeper i SHEA/Odder-målet tog flere gange godt fra. Efter en intens og lige første halvleg førte HF Mors med 14-13 til pause.

Smal trup

I anden halvleg fortsatte kampbilledet fra første halvleg, dog begyndte hjemmeholdet at tabe lidt af energien. HF Mors-truppen er meget plaget af skader, og derfor var de også tvunget til at gøre brug af en meget decimeret trup. I midten af anden halvleg begyndte østjyderne at tage små føringer, men hjemmeholdet fik kæmpet sig tilbage. Mod slutningen af kampen fik hjemmeholdet så tur i den. Et par gode aktioner i forsvaret med efterfølgende kontramål, var med til at presse SHEA/Odder ud i stressede aktioner, og med tre minutter tilbage af opgøret førte hjemmeholdet med 22-19. Morsingboerne blev ramt af en udvisning, og det straffede gæsterne ved at komme tilbage på 22-22. Med fem sekunder tilbage var HF Mors i boldbessidelse, og bolden blev også sendt i kassen. Desværre havde haluret lydt inden, og derfor måtte de to hold altså dele i porten.

- Det var synd for drengene, for de kæmpede som vilde dyr. Der kunne ikke sættes en finger på hverken udstråling eller vilje. Nu skal spillerne have lov til at være ærgerlige og skuffede, og så er vi klar igen til næste kamp, siger Lars Krarup.

HF Mors spiller deres næste kamp på udebane mod Aalborg Håndbold.

Pausestilling: 14-13

Mål: Mads Svane 10, Mikkel Krog 4, Malthe Bull 2, Niklas Jensen 2, Viktor Bergholt 2, Gustav Carstens 1 og Mikkel Damgaard 1.