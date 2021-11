Skuffende angrebsspil for HF Mors

GUG:Det blev ikke det ønskede resultat for HF Mors, der tirsdag aften mødte Visse IF på udebane i 3. Division. Her tabte morsingboerne med 18-24.

- Jeg synes, vi dækkede fornuftigt op i dag, men vi havde store problemer i angrebet, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

Fra kampens start fulgtes de to hold ad. Det var især en god defensiv, som holdt HF Mors inde i kampen. Men mod slutningen af første halvleg fik Visse IF et par hurtige scoringer og gik til pause foran 12-9.

Efter pausen kom HF Mors skidt ud og ramte ikke noget rigtigt. Det betød, at de hurtigt kom bagud 10-17.

- Vi knækkede sammen i starten af anden halvleg, hvor vi lavede alt for mange tekniske fejl. Vi forsøgte at rokere lidt rundt, og så kom vi okay med igen, siger Henrik Henriksen.

Med ti minutter igen havde HF Mors indhentet en del af Visse IF's føring og var kun bagud med tre mål. Men morsingboerne løb ind i et par uheldige udvisninger, og det betød at hjemmeholdet igen kunne trække fra og vinde kampen 24-18.

- Vi er tilfredse med vores forsvarsspil, men vi er skuffet over, at vi slog op i banen i starten af anden halvleg. Så vi kigger mere ned end op i tabellen lige nu, siger Henrik Henriksen.

HF Mors ligger efter seks kampe lige over stregen med fire point.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Visse IF

HF Mors

Resultat: 24-18

Pause: 12-9

Mål: Cecilie Berg, Louise Sørensen 4, Maria Kristensen 4, Heidi Dybdal 3, Karen Houe 2 og Caroline Riis 1.