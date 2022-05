Skulptur skal udsmykkes med hjælp fra skolebørn

VILS:Per Pedersen har ikke meget brug for sin ellers uundværlige murersnor til den opgave, han lige nu er i gang med midt på torvet i Vils. Der er nemlig ingen lige linjer i den skulptur, mureren fra Salling er i fuld gang med at opføre.

Den udfordrende mureropgave udføres i tæt samarbejde med kunstnerne bag skulpturen, Christel Bækgaard og Javier Panos. Når Per Pedersen har opmuret selve den runde, kuplede bygning, tager parret over og dekorerer både indersiden og også kuplens yderside med mosaikarbejde.

Det er dog ikke de to kunstnere alene, der kommer til at stå for udsmykningen af skulpturen. Både børn og voksne i Vils har i løbet af foråret været i gang med at lave figurer og relieffer i keramik, som kommer til at indgå i værket. På Sydmors Skole har eleverne i 5. og 6. klasse haft en workshop med kunstnerne, hvor de har lavet reliefferne med dyremotiver og andre borgere i byen har også været inviteret til åben workshop.

Elever i 5. og 6. klasse på Sydmors Skole har lavet relieffer med billeder af dyr til skulpturen. Fra venstre er det Jens Riis, Freya Glintborg, Marianne Jeppsson og Sigurd Hedegaard. Foto: Bo Lehm

Alle de dyr, børnene har afbildet på deres relieffer, kan findes i Vils, for hele tanken med skulpturen på torvet er, at den tager udgangspunkt i landsbyens liv og historie. Værkets titel er "Vils en kilde til liv".

Jens Riis, der går i 6. klasse, har for eksempel lavet et billede af en odder. Selv har han ikke set dyret, men Sigurd Hedegaard, der går i 5. klasse, fortæller, at hans mor har set en odder i et vandløb tæt på landsbyen.

- Det er lidt sjovt, at vi kommer til at kunne se vores billeder i skulpturen, mener Sigurd, der selv har lavet en ræv.

Mandag lagde Javier Panos vejen forbi Vils for at hente børnenes keramiske billeder til en ekstra brænding, og han var selvfølgelig også en tur på torvet for at følge Per Pedersens murerarbejde. Kunstneren erkender, at han er utålmodig efter at komme i gang med udsmykningsarbejdet, nu hvor elementerne til mosaikkerne stort set er færdige. Det hele skal gerne stå færdigt ved udgangen af juli.

- Vi kommer til at holde sommerferie på Mors, fortæller Javier Panos. Bogstaveligt talt, for parret, der ellers bor ved Ørslevkloster, har lejet et sommerhus på øen, hvor de og deres to voksne børn kommer til at bo, mens de hjælpes ad med opgaven i Vils.

- Det bliver hyggeligt med fælles familiearbejde. Og vi synes, der er rart at komme her i Vils. Folk er meget positive, og der er en dejlig atmosfære, siger han.

I skulpturen vil der blive indlagt belysning i gulvet, og der kommer også lys ned ovenfra i kuplen. På Per Pedersens initiativ bliver der lavet tagrender, der leder vandet ned gennem rør i murene, og Javier Panos sørger for, at tagrenderne bliver en del af den keramiske udsmykning.

Så snart kuplen er muret og beklædt med vandtæt belægning, kan Per Pedersen pille skabelonen til bygningen ned, så kunstnerne kan komme i gang.

Det er en arbejdsgruppe under Vils og Omegns Borgerforening, der har taget initiativ til skulpturen og søge pengene hjem. Gennembruddet kom, da man fik tilsagn om næsten 800.000 kroner fra en pulje under Boligstyrelsen.