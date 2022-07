Slået med flaske og stukket med kniv

MORS:Det gik voldsomt for sig ved en kom-sammen på en adresse i Øster Assels på Mors tidlig lørdag morgen.

Under tumult endte to mænd med skader, og en af dem sigtes nu for at have stukket den anden med kniv, oplyser politiet.

Lørdag morgen omkring kl. 06.20 fik politiet melding om volden, hvor den ene mand angiveligt var blevet slået i ansigtet med en flaske. Den knuste flaske havde givet ham skader i ansigtet.

En anden mand fik stiksår fra en kniv.

Begge mænd måtte til behandling på skadestue, men havde ikke alvorlige skader, efter politiets oplysninger.

Det er uklart, hvad der førte til volden. Angiveligt var begge mænd ret berusede, oplyser vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.