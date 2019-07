Slagsmål og druk i varmen på Vildsund Marked

VILSUND: Det gik hedt for sig på førstedagen af årets Vildsund Marked. Thisted Politi måtte have assistance fra Skive Politi til at kontrollere gemytterne.

- Det er formentlig varmen, som er gået folk til hovedet, og så har de nok samtidig fået mere i hovedet, end godt er. Vi måtte gribe ind i flere situationer, hvor folk var kommet i slagsmål. En enkelt blev skrevet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og en anden må imødese en sigtelse for vold, siger politikommissær Jørgen Jensen, Thisted Politi.

Det er mere end normalt for Vildsund Marked. Jørgen Jensen opfordrer publikum til at opføre sig ordentligt og drikke øl og spiritus med måde, idet hedebølgen fortsætter de kommende to dage, hvor markedet afvikles.

- Vi har både ordens- og færdselspoliti til stede, så man skal ikke tro, man kan køre derfra med en promille i blodet, indskærper politikommissæren.

Men vold og ballade var ikke de eneste lovovertrædelser i Vilsund i går. En bil, parkeret ved markedet, blev meldt stjålet mellem klokken 10 og 17.30. Det er en sort Opel Zafira med registreringsnummeret HW 32.472.

I tilknytning til markedet forsøgte en bilist at køre fra poltiet klokken 20.45 på Åsvej. Under flugten påkørte bilen en sten, hvorved begge airbags hoppede ud af bilen. Chauffør og passagerer løb fra stedet, men politiet ved, hvem de pågældende er.

- Generelt har der ikke været trafikproblemer ved markedet. Det må nok tilskrives den nye rundkørsel, mener Jørgen Jensen.