Slagsmål på Café Nytorv

Klokken 2.38 natten til lørdag blev lokalpolitiet kaldt til Nytorv i Thisted, hvor der var uro i gadebilledet. Nærmere bestemt på Café Nytorv, hvor patruljen kunne konstatere, at to mænd havde været oppe at slås.

Det førte til, at de begge fik en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven. Den ene er en 29-årig mand fra Hanstholm. Den anden er 42 år og fra Thisted.