Slagteren slår til igen

MORS:John Christiansens første periode i kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune er ved at rinde ud. Men han tager gerne en omgang til i den socialdemokratiske gruppe.

Han er 67 år , og udover at være pensionist efter mange år som tillidsmand i fagbevægelsen, er han aktiv i bestyrelsen for Højskolen Mors i Flade og med i skolens frivilliggruppe.

- At sidde i skolens bestyrelse og være med til at ” trække skolen i tøjet ” har været en lang men spændende opgave. Det er nu lykkedes og vi har fået en skole, som er fuldt besat og som har givet 18 nye indbyggere og arbejdspladser i vores kommune, siger John Christiansen.

Som at være tillidsmand

At sidde i kommunalbestyrelsen føler han er en fortsættelse af hans mangeårige arbejde som tillidsmand , som han var på det daværende slagteri i Nykøbing.

- At være politiker er i bund og grund det samme som at være tillidsmand på en stor arbejdsplads. De, der har valgt dig, har tillid til, at du arbejder for deres sag, og det er jo netop det, jeg gør i kommunalbestyrelsen. Det er et rigtig spændende arbejde, selv om beslutningsprocesserne er betydelig t længere, end da jeg sad i Fødevareforbundets hovedbestyrelse, siger han.

De seneste fire år har han haft plads i beskæftigelses og erhvervsudvalget og i økonomiudvalget, og han har været en af kommunalbestyrelsens repræsentanter i Morsø Forsynings bestyrelse.

Store drømme

Han vil glæde sig til at fortsætte arbejdet i kommunalbestyrelsen.

- Naturligvis med afsæt i vores valgprogram, som blandt andet ønsker at sikre et stærkt og tillidsfuldt velfærdssamfund. Der skal være plads til børn, unge og ældre i trygge rammer. Det gode hverdagsliv. Den grønne omstilling, og samtidig med plads til de store drømme. Udbygning af Rute 26/34. Et nyt stort molercenter og endelig en fornuftig udvikling af Ørodde-området til gavn og glæde for hele øens befolkning, siger John Christiansen.