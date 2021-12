Slutter efteråret af med sejr: Mors-Thy 2 vinder med en

NYKØBING:Det har været en godkendt halvsæson for Mors-Thy 2 i 2. Division, som kun har tabt et enkelt opgør. Og lørdag sluttede de også efterårssæsonen af på fornem vis ved at slå topholdet Stoholm IF med 31-30 på hjemmebane.

Fra kampens start var det meget tæt mellem de to hold, hvor Mors-Thy 2 aldrig fik slået et hul på mere end to mål.

- Det var en kamp, vi havde glædet os til, fordi der kom et tophold på besøg. Og jeg synes egenligt, vi kom fint fra start, men det gjorde de også, siger træner for Mors-Thy 2, Lars Krarup.

Cirka halvvejs gennem første halvleg slog Mors-Thy 2 et lille hul, men Stoholm IF kom hurtigt tilbage igen. Derfor gik Mors-Thy 2 til pause kun foran med et mål, 15-14.

- I pausen snakkede vi om, at vi stod fint i forsvaret, men vi skulle dreje mere på gassen i angrebsspillet, siger Lars Krarup.

Efter pausen kom Mors-Thy 2 godt ud og trak fra. De fik en føring på 24-19 og var på sikker sejrskurs. Men mod slutningen gik de i stå, og Stoholm IF fik endnu en gang kontakt.

- Vi begyndte pludselig at lave tekniske fejl og blev ramt af nogle dumme to-minutters-udvisninger, siger Lars Krarup.

Til sidst i kampen var det helt tæt, men så var det gæsternes tur til dumme sig. Med to minutter igen blev de ramt af to to-minutters-udvisninger og skulle slutte kampen fire mod seks. Den situation udnyttede Mors-Thy 2 og fik den afgørende scoring til 31-30.

- Der var mange mennesker i hallen, og jeg kunne godt mærke på drengene, at sejren betød noget, siger Lars Krarup.

Resultatet betyder, at Mors-Thy 2 overvintrer på andenpladsen i 2. Division a point med Hjallerup IF på førstepladsen.

- Vi har et meget ungt hold, så jeg er dybt imponeret over den første halvsæson, siger Lars Krarup.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Mors-Thy 2

Stoholm IF

Resultat: 31-30

Pausestilling: 15-14

Mål: Viktor Bergholt 10, Victor Norlyk 6, Jonas Hermansen 5, Marcus Midtgaard 4, Oscar Von Oettingen 2, Rasmus Houmøller 2 og Jacob Hansen 2.