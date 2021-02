Smittetal kryber langsomt nedad på Mors

MORS:De seneste syv dage er 20 personer på Mors blevet testet positive med corona-smitte, oplyser Morsø Kommune.

Det indebærer et fald i incidenstallet for tredje dag i træk (antal smittede pr. 100.000 indbyggere over de seneste syv dage), der nu er kommet under 100. Torsdag er tallet 98,9, mod 103,9 dagen før og 118,7 tirsdag.

Morsø Kommune har i en periode indtaget en kedelig førsteplads som den jyske kommune med relativt flest smittede. Om det også er tilfældet i dag vides først, når de landsdækkende tal foreligger kl. 14.

Thisted Kommune offentliggør også nye tal for smitten på det tidspunkt .