Smittetallet falder på Mors, men stiger i Thy

Opdaterdet kl 14:24 med bl. a. nye smittetal for Thisted Kommune:

THY-MORS:De seneste syv dage er 20 personer på Mors blevet testet positive med corona-smitte, oplyser Morsø Kommune.

Det indebærer et fald i incidenstallet for tredje dag i træk (antal smittede pr. 100.000 indbyggere over de seneste syv dage), der nu er kommet under 100. Torsdag er tallet 98,9, mod 103,9 dagen før og 118,7 tirsdag.

Dermed er Morsø Kommune ikke længere på den kedelige førsteplads som den jyske kommune med relativt flest smittede, som kommunen har i en periode. Nu er både Vejen og Fanø højere oppe på listen.

Med syv nye tilfælde i det seneste døgn - og 29 i de seneste syv dage - er incidenstallet for Thisted Kommune derimod steget fra 59,9 til 69,9.

Men den glædelige nyhed i Thy er, at plejecentret Kristianslyst i Thisted nu har været fri for smitte i så lang tids, at de særlige besøgsrestriktioner kan ophæves.

Siden juleaftensdag har plejecentret været hårdt ramt med mange smittetilfælde blandt både personale og beboere, og flere beboere har mistet livet med covid-19.