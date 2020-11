Smitte: Nordmors Børnegård lukker

NORDMORS:Efter anbefaling af Styrelsen for Patientsikkerhed har Morsø Kommune valgt at sende alle 32 børn og de ni medarbejdere hos Nordmors Børnegård hjem. Det sker efter, at en medarbejder er testet positiv.

Alle skal lade sig teste to gange på både fjerde og sjette-dagen, hvilket er henholdsvis søndag 22. november og tirsdag 24. november.

- Det er helt naturligt, at alle har haft kontakt med hinanden på Nordmors Børnegård. Derfor sender vi alle hjem til test. Vi forventer, at kunne åbne op igen, torsdag 26. november for alle, som kan fremvise to negative test, fortæller Torben Gregersen, direktør for børn og kultur i Morsø Kommune.

Det er ikke den eneste institution, der er ramt i Morsø Kommune. Tirsdag sendte Dueholmskolen alle de ældste årgange og deres lærere hjem til virtuel undervisning resten af ugen.

Det er besluttet, at alle de hjemsendte skal testes på fredag 20. november. Hvis testen er negativ, kan de vende tilbage til skolen på mandag. Lærere og elever skal selv sørge for at bestille tid til test på fredag, enten i Frøslev, Thisted, Skive eller et andet sted.

Ifølge Torben Gregersen er der foreløbigt konstateret smitte hos et par elever, men han forventer, at flere vil blive konstateret smittet med corona i det næste stykke tid.

Man skal selv bestille tid til sin test inde på www.coronaprover.dk