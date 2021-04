Smitten fortsætter i vejret på Mors

MORS:Mens coronasmitten ser ud til at være i ro på landsplan, går det fortsat den gale vej i Morsø Kommune.

Med tre nye smittede siden dagen før er Mors nu den kommune i det vestlige Danmark med forholdsvis flest smittede.

24 tilfælde er der registreret inden for de seneste syv dage, hvilket givet et incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) på 118,7. Kun et antal kommuner i hovedstadsområdet og Nordsjælland ligger højere.

Hos Morsø Kommune har man fortsat ikke noget bud på, hvorfor smitten er sprunget så meget i vejret.

- Vi ville få det at vide fra smitteopsporingen, hvis der var nogle smittekæder, for eksempel i skoler eller institutioner. Men det er ikke tilfældet, så der er tale om nogle isolerede tilfælde, siger Rasmus Andreasen, kommunikationskonsulent i kommunen.

Han understreger, at i en kommune med kun 20.000 indbyggere skal der ikke så meget til, før kommunen bliver farvet mørk på corona-kortet:

- Det går hurtigt - begge veje, siger Rasmus Andreasen, som også mener, at man på Mors har bedre muligheder end for eksempel i en hovedstadskommune for at få smitteudbruddet under kontrol.

- Men det er bekymrende, og der er god grund til at huske alle forholdsreglerne, siger han.

Hos naboerne i Thisted er incidenstallet onsdag uændret 43,8.