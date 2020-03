Smitten rasede: Fire af Ludvigs fem børn døde på fem dage

SUNDBY MORS: Lærer Ludvig Chr. Worm må have kigget op mod kirken på toppen af bakken ikke langt fra skolen i landsbyen Sundby på Mors og spurgt sig selv, om Gud dog havde forladt ham.

Det var lige efter nytår 1879. Vinteren havde været usædvanlig hård. Den barskeste i mands minde.

Godt nok havde et omslag i vejret gjort julen mild og givet håb om et blidere nytår, men i starten af januar sendte et højtryk atter iskolde vinde fra øst ind over Danmark.

For Ludvig Chr. Worm og hans hustru Marie blev vinteren den hårdeste nogensinde.

I den hvidkalkede landsbyskole med skolestue i den ene ende og bolig i den anden høstede manden med leen hårdt og brutalt.

På fem døgn mistede det unge par - Ludvig var 31, og hans hustru to år yngre - fire af deres fem små børn.

6. januar døde Theodor på fire år. Dagen efter døde 5-årige Valdemar. Onsdag 8. januar døde 6-årige Johannes, og lørdag 11. januar trak lille Agnes på bare ét år vejret for sidste gang.

Alle ofre for skarlagensfeberen, som den vinter efterlod flere af Sundbys familier i sorg over tabet af deres børn.

Livets smerte