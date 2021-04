Smittetal falder stadig på Mors

THY-MORS:Smittetallet på Mors fortsætter med at falde. Torsdag er der registreret syv smittede med corona inden for den seneste syvdages periode, hvilket svarer til et incidenstal på 34,6.

Det er et fald i forhold til i mandags, hvor der var 15 smittede i syvdages perioden. Det gav et incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) på 74,2.

Onsdag og torsdag i sidste uge var dette tal oppe på 118,7, hvilket placerede Morsø som den kommune med relativt flest smittede i hele det vestlige Danmark.

Også i Thy har smitten været for nedadgående i forhold til sidste uge. 17 tilfælde var der mandag registreret for de seneste syv dage, svarende til et incidenstal på 39,2.

Tallet var dog torsdag steget lidt igen til 21, hvilket giver en incidens på 48,4.

Thisted Kommune offentliggør alle hverdage de nyeste tal for smitten med coronavirus fordelt på postnumre. Tallene torsdag viser, at langt hovedparten af de smittede bor i postnummer 7700 Thisted. I postnumrene 7730 Hanstholm, 7741 Frøstrup og 7755 Bedsted er der henholdsvis to smittede i hvert område i løbet af de seneste syv dage.