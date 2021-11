Smittetal falder stadig i Thy og på Mors

Opdateret med oplysninger om smittetal for skoler på Mors

THY-MORS:Mandagens smittetal fra Statens Serum Institut bekræfter, at kurven for antallet af coronasmittede i Thisted og Morsø kommuner ser ud til at være knækket. I begge kommuner er tallene lavere, end de var dagen i forvejen.

Morsø Kommune har nu 102 smittede med corona over en syvdages periode, hvilket svarer til 508,4 pr. 100.000 indbyggere.

Efter i en periode at have ligget næsten i top på listen over smittetilfælde i landets kommuner, ligger Morsø Kommune nu nede midt i feltet.

Det er især skoleelever, der har været ramt. Det førte onsdag i sidste uge til, at Styrelsen for Patientsikkerhed gav påbud om, at M. C. Holms Skole i Nykøbing skulle lukke i en uge, bortset fra nødundervisning og nødpasning.

Michael Dahlgaard, skolechef i Morsø Kommune, får dagligt indmeldinger om smittetilfælde blandt børn og personale på kommunens skoler og daginstitutioner. Mandag i sidste uge var der hen over weekenden konstateret hele 38 nye tilfælde. Denne mandag var tallet kun otte. De fordeler sig på Dueholmskolen, Sydmors Skole, M. C. Holms Skole og Lødderup Friskole.

I Thisted Kommune er der 162 smittede over syv dage, hvilket giver en incidens på 375,9. Det vil sige, at smittetrykket er lavere her end på Mors.