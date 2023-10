Smukt byggeri præmieret: Se øens bedste huse i 2023

"Husets fløje strækker sig ud mod omgivelserne og omfavner naturligt de mange terrasser, der ligger som svævende flader i det ellers uforstyrrede terræn. Der er skabt et væld af uderum af forskellig karakter og med forskellig orientering. Der åbnes for nye kig og oplevelser, efterhånden som man bevæger sig rundt om huset. Husets synes at forbinde sig stærkt til den omkringliggende natur, hvor fjorden anes mellem de slanke birkestammer."

Ikke det dårligste skudsmål for et sommerhus. Det fik ejerparret Lea og Michael Nørgaard Bek og arkitekten Ardess Archtecture and Design fra Aarhus, mandag i byrådssalen på Det Gamle Rådhus i Nykøbing. Morsø Kommune uddelte traditionen tro Arkitekturprisen og Bevaringsprisen.

Sommerhuset er opført i 2021-2022 på adressen Skallevej 9 på Sillerslev Øre. Godt gemt mellem træerne, men Arkitekturudvalget i Morsø Kommune havde alligevel fundet frem til det, og formand Meiner Nørgaard begrundede tildelingen af Arkitekturprisen 2023, herunder hvordan husets formsprog understøttes af et konsekvent og stærkt materialevalg, hvor farvetonerne spiller sammen med den omgivende natur.

Beboelsesejendom fra 1921-22 fik Bevaringsprisen 2023. Morsø Kommune

Bevaringsprisen 2023 gik til et hus i Nykøbing, opført nøjagtigt 100 år før sommerhuset i stilen Bedre Byggeskik, der satte trenden i Danmark i peroden 1915-1940. Den hyldede den enkle arkitektur med klassiske proportioner, de simple materialer af god kvalitet og de solide håndværksmæssige løsninger. Dog var der også plads til enkelte, dekorative elementer, som i huset på Klingenbergsgade 14 ses ved de markante hjørnekvadre, den smukke gesims og andre fine murværksdetaljer. Huset ejes i dag af Nykøbing Mors Andelsboligforening og fremstår smukt vedligeholdt og med stor originalitet.

Historien bag huset er en fortælling om den tyskfødte nykøbingenser og murermester Johan Martin Bosch, som kom til Mors i 1842. Han opførte et hus i Østergade, som efter hans død blev omdannet til en stiftelse med friboliger til gamle håndværkere. Da Nykøbing Sygehus efter Første Verdenskrig overtog huset i Østergade, skulle der opføres en ny stiftelsesbygning, og valget faldt på grunden på Klingenbergsgade 14.