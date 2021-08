Smurte hundelort på dørhåndtag: Ung kvinde dømt for vold og hærværk

MORS:En nu 21-årig kvinde fra Mors lagde ikke fingrene imellem, da hun for to år siden så sig sur på en anden kvinde. Det gik ud over hoveddøren til kvindens lejlighed samt hendes cykel, som blev udsat for hærværk.

Episoden med hoveddøren fandt sted 1. juni 2019, hvor den dengang 19-årige kvinde mødte op ved den anden kvindes bopæl. Her ridsede hun ”luder” og ”fede sæk lort” i hoveddøren til lejligheden, og hun smurte hundelort på dørhåndtaget. Desuden hældte hun olie ud over hoveddøren, hvilket betød, at gulvtæppet i lejligheden blev ødelagt.

I samme periode, mellem 28. maj og 6. juni 2019, stjal den 19-årige kvinde den anden kvindes cykel. Det fik hun hjælp til fra en dengang 20-årig kvinde. I fællesskab ødelagde de et dæk på cyklen, ridsede lak af cykelstyret og brændte huller i cykelsadlen.

Tyveriet og hærværket på cyklen stod de begge tiltalt for ved retten i Holstebro forleden. Medhjælperen, der nu er 22 år og ligeledes fra Mors, blev idømt en bøde, oplyser anklagerfuldmægtig Kasper Helbo.

Den nu 21-årige kvinde havde mere på synderegistret og stod også tiltalt for to voldsepisoder, som fandt sted på Diskotek Dixie på Rådhustorvet i Nykøbing natten mellem 17. og 18. januar 2020. Det gik ud over to forskellige kvinder. Den ene blev revet i håret, mens den anden blev slået med knyttet hånd i hovedet.

Kasper Helbo ønsker ikke at komme nærmere ind på de forklaringer om baggrunden for episoderne, den 21-årige kvinde har givet, men siger:

- Det var noget uvenskab og noget rygtespredning, som hun syntes, der havde været fra de andre kvinders side.

Den 21-årige kvinde blev kendt skyldig i alle fire forhold. Den episode, hvor en kvinde blev hevet i håret, var fanget på videoovervågning inde fra diskoteket, og båndet blev afspillet i retten.

- Man kan se, at der er noget tumult mellem de to piger. Forurettede var selv inde at se den video og sagde i retten, at det godt kunne se ud, som om de var lige gode om det, fortæller anklageren.

Retten valgte derfor at henføre den episode under straffelovens paragraf 248, som omhandler slagsmål.

Den tiltalte erkendte stort set alle forholdene. Den samlede dom lød på 40 dages betinget fængsel.