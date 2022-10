Snart kan fjernvarmen flyde hen over Mors

MORS:Mandag 14. november inviteres borgere fra Erslev og Øster Jølby til informationsmøde i Midtmors Sport. Værten er Morsø Kommune, og emnet er fremtidig fjernvarmeforsyning af de to byområder. Fire dage forinden, torsdag 10. november, holdes et tilsvarende møde i Sydmors Fritidscenter for borgere i Vils.

Møderne kan holdes, efter at kommunens udvalg for teknik og miljø i denne uge har godkendt projektforslag fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. om fremtidig fjernvarmeforsyning af de to områder. Energistyrelsen har tidligere i denne måned givet tilsagn om knap 7,5 millioner kroner fra fjernvarmepuljen til Jølby/Erslev-projektet, der også omfatter erhvervsområdet Morsø Food Park. Det indebærer opførelse af en fjernvarmecentral på Præstbrovej 14. Til Vils-projektet gav Energistyrelsen allerede i september tilsagn om 2,8 mio. kr. fra samme pulje.

Kommunen havde allerede forinden givet forhåndstilsagn, hvilket var forudsætning for det statslige tilskud. Projekterne har været i offentlig høring, uden at der indkom indsigelser. Kommunen binder sig til at garantere for lån til projekterne på henholdsvis cirka 104 og 35 mio. kr.

Ud med gassen

- Vi har med godkendelsen besluttet, at de pågældende områder skal overgå til fjernvarme til erstatning for individuel naturgas. Den kan kobles i drift fra 2024 forudsat, at der er tilslutning fra cirka 60 procent af husstandene i hvert af områderne. Hvis dette er opfyldt, vil husstandene i områderne ikke længere kunne få statstilskud til investeringer i individuelle varmepumper, men dog en vis afkoblingsstøtte. Til gengæld vil de kunne se frem til en besparelse på varmeudgiften. Størrelsen er svær at beregne i øjeblikket, men den var på 20.000 kr. årligt i gennemsnit i august 2021, før energipriserne begyndte at stige, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard.

Varmekilden i Jølby/Erslev vil primært komme fra overskudsvarmen fra en kommende fabrik for tørring af have- og parkaffald, mens der i Vils skal investeres i en eldreven luft til vand-pumpe.

Efterfølgende vedtog udvalget en strategisk varmeplan for 2022. Den er udsprunget af sommerens to folketingsbeslutninger om henholdsvis en klimaaftale for grøn strøm og en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning.

Planer for en stribe landsbyer

Udover de to nævnte nuværende gasområder forventes der i år eller næste år at komme projektforslag for fjernvarmeforsyning i Nykøbing (Vodstrup, erhvervsområde og Sydbyen), Sundby, Solbjerg, Sdr. Solbjerg, Tødsø, Fredsø-Lødderup og Bjergby. Der er potentiale for fjernvarme, men ingen aktuelle projekter i Sejerslev og Blidstrup. Endelig er der et potentiale, men ingen planer, i Sillerslev, Sønderby, Centrum (gasområde), Tæbring, Elsø, Alsted, Sønder Dråby, Flade og Ejerslev.

- Der skal flere varmekilder til end dem, vi har i brug i dag, hvis vi skal have hele Nykøbing med. Men det er ikke til hinder for, at vi går i gang med planlægningen nu. Heller ikke hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt med overskudsvarme fra Greenlab i Kåstrup, siger Meiner Nørgaard, der forventer at have et færdigt projektforslag for Nykøbing klar midt i november i samarbejde med Nykøbing Mors Fjernvarme og Morsø Varme.