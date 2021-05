Socialdemokrat vil ind i politik igen

SDR. DRÅBY: Niels Kr. Østergaard fra Sdr. Dråby er et af navnene på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget på Mors til november.

Han er 54 år og har i cirka 20 år arbejdet som faglig sekretær i fagforeningen 3F Thy-Mors.

- Så derfor har jeg en rimelig god fornemmelse for, hvad der foregår på Mors både for lønmodtageren og for arbejdsgiveren, siger han.

Også lokalpolitikken har han de seneste 16 år fulgt på tæt hold, heraf otte år som medlem af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune.

Som sine politiske mærkesager nævner han ældreområdet.

- Jeg vil arbejde for, at området ikke bliver nednormeret. Når der bliver flere ældre borgere, er det som udgangspunkt ikke der, vi skal spare penge, slår han fast.

Han vil også arbejde for, at børn og unge får en god opvækst på Mors.

- Hvis vi giver de unge mennesker en god start på deres lange skoleliv og et fritidsliv, hvor der er plads til alle, så har jeg en tro på, at virksomhederne på Mors kan få den arbejdskraft, de har behov for, og hvis det basale, altså kommunens kerneopgaver, er i top ti i Danmark, så vil Mors ikke have problemer med at tiltrække de unge mennesker, der har læst uden for øen, mener Niels Kr. Østergaard.

Klimaet er også en mærkesag for ham.

- Næste generation skal også have mulighed for at fange fisk i fjorden, siger Niels Kr. Østergaard, som selv bruger fritiden på fiskeri på fjorden samt i hus og have og sammen med familien.

Privat bor han sammen med Lone, og de har tre sønner, hvor den yngste stadig bor hjemme,

Han har været aktiv i flere bestyrelser og har med egne ord en stor berøringsflade.