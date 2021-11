Socialdirektør fik sten gennem ruden

NYKØBING:Måske har en borger efter egen vurdering fået for lidt i kontanthjælp fra Morsø Kommune. I hvert fald blev der natten til tirsdag kastet en sten gennem en rude i kommunens administrationsbygning på Jernbanevej i Nykøbing. Og det var næppe et tilfældigt vindue.

- Alarmen gik klokken 00.22. Nogen har drønet en sten gennem ruden til socialdirektørens kontor. Vi undersøger, hvad det er for noget, siger politikommissær Jørgen Jensen, Thisted Politi.

Henrik René Christensen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse i kommunen, siger, at han lader det være op til politiet at efterforske og kommunikere om sagen.

- Mig bekendt har vi ikke fået trusler, så der er ikke rigtigt noget at hente der. Jeg er helt uforstående over for, hvorfor det kunne ske. Og i forhold til selve hændelsen har vi aftalt, at det er politiet, der tager sig af det, siger Henrik René Christensen.

Giver det anledning til efter opsyn med bygningen fra kommunens side?

- Der er foreløbig ikke noget i det her, som giver anledning til skærpede foranstaltninger, siger direktøren.