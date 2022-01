Sociale medier og live-video skal sælge heste fra Mors til hele verden

SYDMORS:Det kan være en jungle at købe hest, hvis man sidder 7.000 km væk og kun har mulighed for at se emnet på billeder og video.

- Med sådan en video har man mulighed for at klippe ting sammen, så det som køber kan være svært at gennemskue, hvad der er virkelighed, siger Ib Kirk, indehaver af hingstestationen Katrinelund.

Derfor vil Katrinelund nu udvikle deres egen digitale løsning, så det bliver muligt at holde live salgsfremvisninger online.

- Det giver interesserede købere mulighed for at følge et live video-feed, hvor de helt fra opsadlingen kan se, hvordan hesten er, både i gangarter og temperament, forklarer Ib Kirk.

Fordi videoen er live, er det den rå, uforsødede sandhed, som køberne får serveret, og det er vigtigt, understreger Ib Kirk:

- Det skal være 100 pct. troværdigt. Hvis man overvejer at rejse langt for at se på en hest, så er det helt afgørende, at man ved præcis, hvad det er, man tager over for at kigge på, siger han.

Køb og salg af heste sker i dag i stigende grad globalt, og på grund af pandemien er den digitale fremvisning vigtigere end nogensinde, fordi rejse er forbundet med besvær og risici for smitte.

- Det er meget vigtigt for os at være til stede på nettet, både på Instagram og Facebook, når vi skal sælge vores heste. Det er der, folk orienterer sig, og at have en hjemmeside er ikke længere nok, siger Ib Kirk, og tilføjer:

- Vi har flest udenlandske kunder i Norge og USA, men har også solgt heste til Sverige, Tyskland og Finland.

De amerikanske kunder efterspørger typisk en hest, der er færdiguddannet i dressur eller spring, og der er generelt mest interesse i de heste, der har grunduddannelsen på plads.

Til udviklingen af det nye videokoncept har Katrinelund fået støtte fra LAG Thy-Mors på 119.000 kr.

Ud af det beløb skal en del bruges på opfriskning af ridehal og belysning, så videoerne får det rigtige, professionelle udtryk.