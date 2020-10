Søgte forgæves efter druknet fisker

MORS:To fly, mindst 30 både og adskillige mennesker til fods var lørdag involveret i en stor eftersøgning efter den 68-årige fisker, der faldt overbord fra sin båd ud for Fur 13. oktober.

- Desværre uden resultat, melder Karsten Kokholm, Sdr. Dråby, der havde taget initiativ til at søge efter liget af sin kollega.

Orla Mygdam, der havde sin båd i Sillerslev Havn, var ude at sætte hummertejner ud for den nordvestlige spids af Fur, da han røg overbord. Båden blev senere fundet, da den sejlede rundt med motoren i tomgang.

Ifølge Karsten Kokholm regner man med, at liget af en druknet person vil komme op til overfladen efter cirka 14 dage. Hvis liget ikke bliver fundet eller driver på land, vil det efter nogle dage gå til bunds igen. Derfor skulle eftersøgningen foregå nu.

- Jeg vil tro, at der har været mellem 30 og 50 både ude på fjorden for at lede rundt om både Livø og Fur og ned langs kysterne på Mors og Salling. Der er folk, der er gået hele Fur rundt, og desuden er der to fly, der er fløjet over hele området fra Kås Hoved i syd til Livø i nord. Så hvis han havde været i overfladen, havde vi fundet ham, siger Karsten Kokholm. Han fortsætter:

- Det kan da være, at han kommer op om tre, fire eller fem dage, men vi frygter, at han er gået ned og er fastklemt mellem de kæmpestore sten, der er i det område ud for Fur, hvor han gik overbord. Ud fra bådens gps ved man præcis, hvor han var, og man kan se, at båden på et tidspunkt er gået hårdt i stå. Man formoder, at han måske har slået hovedet ind i styrehuset og er røget ud, og så er båden begyndt lige så stille at sejle videre.

Karsten Kokholm oplyser, at der har været dykkere ovre i området, men den dag var sigtbarheden meget dårlig.

- Men nu arbejder vi lidt på at få nogle dykkere derover igen, siger han.

Personligt kendte Karsten Kokholm knap nok Orla Mygdam.

- Men jeg fisker selv, og jeg føler, at man har pligt til at hjælpe de efterladte med at finde vedkommende, siger han.